澳洲情報局長：中國駭客滲透 恐重創通訊網

（德國之聲中文網）澳洲安全情報局（ASIO）局長伯吉斯（Mike Burgess）週三（11月12日）在墨爾本的澳洲證券暨投資委員會（ASIC）會議中表示，間諜與網路攻擊行動在2024年已使澳洲損失約125億元澳幣（約美金81億元），其中包含價值約20億澳幣的商業機密與智慧財產。

伯吉斯強調網路攻擊的威脅，並點名兩個與中國有關的駭客組織「鹽颱風（Salt Typhoon）」、「伏特颱風（Volt Typhoon）」，形容他們為「受中國情報與軍方指揮的駭客團隊」。

伯吉斯表示，「鹽颱風」不僅已滲透美國電信系統，進行戰略性間諜行動，「也正入侵澳洲的電信網絡」。他補充說，另一個中國駭客組織「伏特颱風」，則意圖為未來可能的破壞行動預作部署。

至截稿為止，中國駐澳洲使館尚未回覆置評請求。中國一貫否認駭客活動。

伯吉斯警告，若電信網絡遭大規模破壞，將廣泛衝擊社會各層面，包括銀行、交通運輸，甚至供水與電力系統。他也補充，其他潛在威脅，還包括外國勢力利用網攻癱瘓澳洲企業、削弱其競爭力，或在選舉期間製造恐慌。

「我可以保證，這些並非假設情境......外國政府的菁英團隊，正積極檢視這些情況發生的可能性。」他說。

伯吉斯上週在雪梨的羅伊國際政策研究所（Lowy Institute）演講時指出，中國官員屢次向澳洲政府與民間企業提出抗議，指責他公開談論中國的情報與駭客活動。

美國FBI曾警告 駭客在至少80個國家活動

今年8月27日，美國聯邦調查局（FBI）就曾發布公告，稱已在至少80個國家發現名為「鹽颱風」的駭客活動。

該公告由美國與12個夥伴國共同發布，其中包括德國情報部門以及德國聯邦訊息技術安全局。公告中明確提及「鹽颱風」駭客正活躍於英國、加拿大、澳洲和紐西蘭等國。

公告點名三家中國業者，這些公司被認為向中國情報部門提供網路相關產品及服務。駭客行動包含竊取外國電信公司與網路供應商的數據，並入侵住宿及交通運輸系統，可能幫助中國情報部門有能力追蹤目標對象的通訊與在全球的行蹤。

中國外交部當時回應，反對基於政治動機散播錯誤訊息，並對美國拉攏他國在網路安全議題上抹黑中國表達強烈不滿。

