澳洲情報首長示警：中共駭客滲透 意圖入侵基建

記者賴名倫／綜合報導

澳洲安全情報組織（ASIO）總監勃吉斯12日表示，中共駭客持續滲透關鍵基礎設施與電信網路，使澳洲在2023至2024財年間，蒙受約125億澳元（新臺幣2577億元）經濟損失，呼籲在當前大國競爭日熾下，應嚴防對手運用安全漏洞發起戰略突襲。

大國競爭日熾 加劇間諜活動

勃吉斯應邀在澳洲第2大城墨爾本舉行的商業論壇上發表談話。他首先直言，由中共官方資助的「伏特颱風」（Volt Typhoon）與「鹽颱風」（Salt Typhoon）等駭客組織，正持續對美、澳等西方國家的交通、水電與能源基礎設施，以及電信網路公司發動網攻，導致澳洲蒙受商業機密和智慧財產權在內的龐大經濟損失。

他說，「大國競爭正在推動史無前例的間諜活動」，更令他憂心的是，人工智慧（AI）可能被用於「破壞行動」。

恐鎖定電信網 製造選舉混亂

勃吉斯以「伏特颱風」網攻關島美軍網路系統為例指出，中共正持續對美英加澳紐等「五眼聯盟」國家的關鍵設施進行長期潛伏，獲取系統權限並伺機發起破壞，而駭客也正在試探澳洲的電信網路，不排除在短時間內讓商業、電信、交通與能源供應停擺，或是在選舉或重大事件期間製造社會混亂，遂行擴張行徑。

勃吉斯表示，澳洲各界可能尚未意識到嚴重性，但駭客的嚴重威脅已讓他「寢不能寐」，因此呼籲澳洲政府、民間企業與各界正視威脅，採取具體行動加強資安防護與保密作為，加強反制潛在滲透威脅。

勃吉斯呼籲澳洲各界採取具體措施，防範中共駭客網攻威脅。（截自洛伊國際政策研究所官網影片）