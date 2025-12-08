澳洲慈濟人文學校結業 師長殷切祝福

澳洲雪梨、以及墨爾本慈濟人文學校，分別舉行結業典禮。在墨爾本，今年有慈青新生加入，有人成長於慈濟家庭，對於做志工去付出，已經是生活的一部分。分。

墨爾本慈青，今年迎接六位慈少畢業生加入；做志工，就是生活的一環。

慈少畢業生 張歆韻：「我從三四歲開始，就跟著爸爸媽媽來慈濟做志工，在我懂事開始，我的記憶都圍著慈濟轉，我也非常珍惜這些美好的回憶。」

張歆韻的父親 張文翔：「因為我們也可以繼續把這條路鋪好，讓我們接下來的孩子們，可以繼續在這條路上，慢慢地 好好地走下去。」

一年一度，墨爾本慈濟人文班圓緣及畢業典禮，所有孩子與家長歡聚祝福。在雪梨，各年級孩子也都親自上台領受獎狀，因為成長與進步，每一位都沒有缺席。

雪梨慈濟人文學校教師 李槿軒：「能夠看到他們一個驚喜的變化，包括他們能夠在舞台上，自信地唱中文歌 然後表現自己，這真的是一個，讓老師很感動 很欣慰的事情。」

結業典禮也特別表揚志工、教師團隊、和參與數位學伴計畫的小老師，教育與人文的篇章，下學年會繼續寫下成長。

