澳洲成全球首例！ 16歲以下禁用社群媒體正式上路

澳洲16歲以下禁用社群媒體新規正式上路。（示意圖／unsplash）

澳洲自今（10）日起正式成為全球第一個禁止16歲以下兒童使用社群平台的國家，TikTok、YouTube、Instagram和臉書（Facebook）等十大平台均被要求從當地時間0時起封鎖未成年用戶，否則最高將面臨4,950萬澳元（約新台幣10.2億元）的巨額罰款。

根據《路透社》報導，10大主流平台被澳洲政府要求封鎖未滿16歲的孩童，這項新法雖引發科技巨頭與言論自由倡議者的批評，但仍獲得不少家長與兒童權益團體支持。澳洲政府指出，在禁令實施前，8到15歲族群的社群使用率高達86%。

廣告 廣告

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，這一天是「值得家庭驕傲的一天」，也象徵政府有能力面對已超越傳統管制速度的網路危害。

艾班尼斯接受媒體採訪時直言，「這是澳洲家庭向大型科技公司奪回掌控權的日子」，雖然科技可以帶來美好，但必須確保人類能掌握自己的命運，這就是這項政策的核心。

《Sky News Australia》報導指出，艾班尼斯也錄製了一段將於本週在校園播放的影片，鼓勵學生在即將到來的暑假「試著開始一項新運動、學一種新樂器，或是讀那本放在書架上很久的書」。

這項政策為澳洲一年來的激烈辯論劃下句點，外界關注是否可能在科技高度滲透生活的情況下真正限制未成年使用者。多國包括丹麥、紐西蘭、馬來西亞等都表示將研究或可能仿效澳洲模式，使澳洲成為全球政府測試年齡限制政策的核心案例。

而全球首富、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）旗下平台X（原Twitter）成為10家平台中，最後一家宣布配合的企業。X在官網聲明指出：「這不是我們的決定，這是澳洲法律的要求。X會自動移除不符合年齡規定的用戶。」

澳洲政府也提到，未來受規範的平台清單，會隨新產品推出及青少年移動使用習慣而調整。平台業者則向澳洲政府回報，將使用「年齡推測」技術，例如分析使用者行為判斷年齡，並輔以自拍估齡、身分證件上傳或連結銀行帳戶等方式進行查核。

研究顯示，在社群平台使用時間下降、用戶增長停滯的背景下，這項法律象徵社群產業進入新的結構性停滯時期。平台雖表示未滿16歲族群帶來的廣告收益有限，但警告此禁令會中斷未來用戶的成長管道。

然而，有部分青少年則擔心新規會使一些人失去重要的社群支持。一名14歲少女表示，「對酷兒（不同於主流社會的性取向與性別認同統稱）族群或有小眾興趣的人來說，社群平台是找到同伴的唯一方式，禁令可能讓他們更孤立。有些人用社群平台宣洩情緒、尋求協助，對某些人來說可能沒問題，但對另一些人可能會讓心理健康更糟。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

女員工習慣提前30分鐘到公司被開除 她不滿提告！法院：解雇合理

小煜證實離婚2導火線曝 知情人士爆：前妻簽保密協議

立威廉罹癌首發文「我的世界崩潰了」！曝心中最大恐懼 只想平凡陪家人