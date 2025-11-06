澳洲打造潛艦耗費12年才服役 專家示警「海鯤號」應引以為戒

〔記者陳鈺馥／台北報導〕潛艦國造原型艦「海鯤號」面臨首次造艦「系統整合不易」困境，曾任台灣戰爭學院榮譽講座的廖宏祥受訪表示，潛艦國造須「有節奏地推進」，不能夠在政治壓力下簽下不合理時程，尤其未來要進行「深海潛航」測試，人命關天，千萬不可礙於時程壓力貿然行事。澳洲發展科林斯級潛艦，花了12年首艦才正式服役，台灣應以此為戒。

廖宏祥指出，當前台灣的潛艦國造計畫(IDS)正處在一個極為危險的技術與決策交叉口。若從系統工程與科技成熟度(TRL, Technology Readiness Level)的角度檢視，許多核心子系統仍處於TRL3至4之間，也就是僅在實驗階段完成理論驗證，尚未通過任何在「相關環境」(relevant environment)中的實際演示。

廖宏祥提及，在系統工程方法論中，整合必須建立在成熟的構件與穩定的介面之上。若關鍵子系統仍在摸索階段，系統整合將變成「同時設計與組裝」的問題，其技術與管理風險大到無法想像。如此所造成的結果往往是需求不斷變動、介面持續改寫、風險難以控制，最終導致時程延誤、與成本飆升。

廖宏祥舉例，這種情況在美國與歐洲的軍工史上也曾發生過，F-35、Zumwalt驅逐艦，以及英國Astute級潛艦的早期階段，皆曾因低TRL，不成熟技術過早整合，而導致數倍於預估的成本損失與進度延宕。

據分析，對台灣而言，潛艦國造的挑戰更為困難，包括沒有造艦經驗、產業基礎薄弱、供應鏈受限於外部政治風險，且關鍵技術如聲納整合、靜音塗層、戰管系統、推進軸封、與武器介面控制等，皆非現有台灣的工業可支撐。

另外，若考慮「紅區裝備」來源不明的問題，風險更甚。這些紅區項目往往牽涉出口管制、商源保密、或政治上敏感的技術輸入。若無法建立合法穩定的採購來源，不僅後續維修與升級無從談起，甚至可能因來源被敵方追溯，或因政治壓力而斷供，將造成整艦系統無法運作。

廖宏祥直指，即使短期內能以灰色通道取得樣品，也無法確保十年以上的後勤與維保生命週期。這樣的系統在軍事上稱不上戰力，在工程上更稱不上產品。

廖宏祥說，於今之道是回到系統工程的本質，也就是進行「技術成熟與風險降低」(Technology Maturation & Risk Reduction, TMRR)階段。亦即針對每一項關鍵次系統(critical subsystem)設立明確的技術成熟路線圖，透過原型驗證、系統整合實驗室(SIL)測試、模擬艦段整合等方式，甚至運用數位工程工具，逐步將TRL提升至6級以上。

廖宏祥提及，此時再進入工程與製造發展(EMD)階段，才符合國際國防產業慣例。若在TRL未成熟前就急於整合，將違背系統工程「先定義、後設計、再整合、再驗證」的原則，導致後續難以修正的結構性錯誤。

廖宏祥建議，行政院有必要聘請極具經驗的專業工程人員，進行財務與管理完全獨立的第三方驗證與確認，應也可以得出類似的結論。尤其是未來要進行深海潛航測試，人命關天，千萬不可礙於時程的壓力，貿然行事。

他強調，澳洲就算有瑞典與美國的大力相助，發展科林斯級潛艦，仍花了12年首艦才正式服役。而且初始階段，澳洲皇家海軍對柯林斯級的滿意度非常低，再經過十多年不斷改進，花費無數，其6艘潛艦才差強人意。殷鑒不遠，台灣應以此爲戒。

