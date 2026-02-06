澳洲拒允諾「台海衝突中幫助美國」！美報告拋震撼彈 擬拒賣核潛艦

國際中心／施郁韻報導

澳洲不願承諾在台海發生衝突時協防美國。（示意圖／資料照）

美國、英國和澳大利亞2021年宣布，在印太地區新成立強化澳英美三邊安全夥伴關係（AUKUS）。不過據《衛報》報導，美國國會研究處（CRS）在最新報告中，建議美方不要按照AUKUS協議，出售維吉尼亞級核潛艦（Virginia）給澳洲。美方傾向保留潛艦控制權，以應對未來可能出現的台海衝突。

據《衛報》報導，1月底發布的最新報告指出，AUKUS協議的核心矛盾。引用澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）公開發言，強調澳洲並未承諾若台海發生危機時，選擇支持美國。

報告分析，若把3至5艘維吉尼亞級核潛艦出售給澳洲，戰力將從「美國可隨時調動」轉變為「未必能用於美中衝突」，無法強化嚇阻力。

報告也提出替代方案，建議美國與其賣給澳洲，不如保留這批潛艦並繼續在美國海軍服役，改由美、英、澳三國潛艦以輪調方式，從澳洲基地出發執行任務。

報告指出，澳洲可將節省的資金，投資其他國防能力，包括長程反艦飛彈、無人機、B-21長程轟炸機等。

此外，報告提出澳洲的資安疑慮，與中國有關的駭客積極滲透澳洲政府與國防承包商，擔憂若分享核潛艦技術，大幅增加機密外洩的風險。另外，美國的造船產能不足也是關鍵，目前美軍造艦速度維持在每年1.2艘，遠低於美國自用與供應澳洲所需的2.33艘。

