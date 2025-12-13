澳洲採購SMASH 2000L 提升反無人機能量

記者廖子杰／綜合報導

以色列「智慧射手」（Smart Shooter）公司11日宣布，已獲澳洲國防軍合約，將提供最新型「SMASH 2000L」單兵槍械射控系統，並協助澳軍進行測試評估，進一步強化部隊反無人機戰力。

軍聞網站「Defence Blog」報導，「智慧射手」公司將向澳軍提供具備精確觀瞄效能的「SMASH 2000L」，協助官兵對該先進系統展開評估，再決定是否整合至地面單位的反無人機作戰架構中。不過，並未透露金額、數量與交付時程。

根據資料，「SMASH 2000L」核心架構運用多種先進技術，包含光電觀瞄套件、影像軟體，以及配備人工智慧（AI）的電腦視覺演算技術，能鎖定地面和低空目標並計算彈道；搭配系統連結扳機的阻止擊發機制，能有效提升射手打擊數百公尺範圍的地面目標，或小型無人機精確度，降低人為誤差與彈藥損耗。此外，還具備即時狀況覺知功能，可透過專屬平臺實現官兵間即時目標共享，增強戰場上的作戰協調性與效率。目前「SMASH」系列已獲美國、以色列、英國以及北約部隊採用。

澳洲採購「SMASH 2000L」單兵槍械射控系統進行測試，盼強化反無人機能力。（取自智慧射手公司網站）