澳洲推社群媒體16歲以下禁令 13歲少女1招秒騙過臉部驗證

澳洲政府即將實施社群媒體年齡限制政策，要求平台用技術驗證用戶年滿16歲，違者最高可被罰款4950萬澳元。（示意圖／翻攝自pexels）

澳洲政府即將實施社群媒體年齡限制政策，要求平台用技術驗證用戶年滿16歲，違者最高可被罰款4950萬澳元（約10億新台幣）。然而禁令尚未上路，青少年已有辦法繞過技術，專家、家長與企業也紛紛質疑政策可行性及安全性。

根據外媒報導，一名13歲少女僅用母親的照片就成功通過Snapchat的臉部驗證，顯示政策依賴的技術仍存在重大缺陷，「我把我媽的照片舉給鏡頭看，它就說『驗證成功』。」甚至聽說有人用明星碧昂絲的照片也能通過。而她的母親雖支持限制措施，但坦言政府原本承諾的「保護孩子」目標如今令人質疑。

廣告 廣告

澳洲政府推動此政策，部分源於家長對兒少上網風險的高度焦慮。多起因網路霸凌與不當內容造成的悲劇，也引發更高呼聲要求政府介入。澳洲總理安東尼艾班尼斯（Anthony Norman Albanese）2024年宣布立法，要求平台採取「合理措施」阻擋未成年用戶，以改善青少年睡眠、心理健康並減少接觸暴力與色情內容。但政府至今仍未公布完整執行細節，一項由政府資助的試驗則指出目前所有年齡驗證技術「皆非萬無一失」。

試驗研究顯示身份證驗證最準確，但需交出敏感資料，民眾不信任平台處理這些資料；臉部辨識與年齡推估技術精準度不足，尤其在16歲附近更難判斷，青少年容易透過VPN、父母帳號、甚至萬聖節面具等方式規避。社群平台與技術公司也直言挑戰巨大，Snapchat以「技術挑戰」來形容目前的驗證難題，家長調查更顯示，三分之一家長願意幫孩子規避禁令。

而反對者則警告，禁令可能帶來意料之外的後果，青少年可能轉向未受監管的網站或聊天室，例如新興陌生人視訊平台、遊戲聊天室等。有些平台允許不登入即可瀏覽內容，反而讓兒童暴露於更少過濾的內容環境。某些群體（如 LGBTQ+ 青少年、偏鄉兒童）依賴社群媒體尋求支持，禁令可能造成孤立。前兒童事務專員霍倫茲批評政策過於「簡單粗暴」，認為應將重點放在改進內容審核、限制演算法與教育孩子安全使用網路。

目前政策可行性與效益仍存重大爭議，專家指出，社群平台可能因害怕國際效應而不積極配合；而以平台財力而言，罰款的嚇阻力有限。政策也開始面臨法律挑戰，包括青少年提起的違憲訴訟，以及科技巨頭可能發動的司法行動。然而政府官員強調這項禁令只是「第一步」，未來將繼續推動更全面的數位安全規範。

雖然禁令旨在保護下一代免受網路傷害，但從技術漏洞到心理社會影響，爭議四起。即使成功阻擋部分兒童，許多家長與專家擔心，這可能只是開始一場難以收拾的「永無止境的打地鼠」，迫使孩子與監管機關不斷在網路上追逐、躲避。法律即將生效，澳洲也將成為全世界觀察的焦點。這項政策究竟能否真正減少兒少風險，仍待時間驗證。



回到原文

更多鏡報報導

太神奇！她「左耳被扯斷」 醫生把它「寄養在腳背上」：5個月後恢復了

鼎泰豐被控「雙標」 妹子怒批差別待遇：下次講英文

差點氣哭！她點「焙茶拿鐵」 全家店員刁難不賣：那個字不唸焙