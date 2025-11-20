澳洲放棄COP31主辦權 巴紐失望稱氣候峰會淪空談
（中央社雪梨20日綜合外電報導）澳洲放棄與太平洋島國鄰邦共同主辦明年的聯合國氣候會談的計畫後，巴布亞紐幾內亞今天對此表達不滿。澳洲在這場峰會的主辦權外交角力中認輸，最終由底牌較弱的土耳其勝出。
在澳洲將主辦權讓給土耳其後，巴紐外交部長特卡琴科（Justin Tkatchenko）告訴法新社：「我們全都不開心，而且對於事情以這種方式收場感到失望。」
澳洲先前一直積極爭取與南太平洋國家共同主辦明年的聯合國氣候變化綱要公約第31次締約方會議（COP31），這些國家正日益受到海平面上升和氣候引發的災難威脅。
但在另一個潛在主辦國土耳其拒絕讓步後，澳洲撤回了長期宣傳的申辦計畫。
這本來會是南太平洋地區首次主辦聯合國最重要的氣候高峰會。
巴紐最高外交官員特卡琴科今天抨擊整個COP峰會過程是在浪費時間。
他說：「這些年來COP達成了什麼？什麼都沒有…這只是一場空談，並未讓污染大國負起責任。」
法新社報導，各國領袖本週稍早於巴西港市貝倫（Belem）會晤時，澳洲便開始收回申辦COP31的計畫。
澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）承諾，即使澳洲最終落敗，他仍會尋找方法，讓太平洋地區的困境持續保留在議程上。
儘管澳洲的申辦享有壓倒性支持，卻無法繞過聯合國系統的一個特殊規定，即贏得主辦權需要達成共識。
土耳其拒絕退出，導致雙方在貝倫上演了一場拉鋸戰，考驗著巴西所堅稱的全球氣候團結依然存在的說法。
如果沒有任何一方讓步，或達成其他安排，COP31的主辦權將預設歸於聯合國氣候變遷綱要公約秘書處所在的德國，而這是許多方面希望避免的情況，尤其是德國自己。
最終各方達成一項相當罕見的替代方案：這場有200個國家參與的峰會將由土耳其主辦，但冗長的談判工作將由澳洲主導。（編譯：李佩珊）1141120
其他人也在看
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
冷到發抖！一圖看「雲霄飛車」溫度曲線 周末短暫回溫
氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，隨著12月接近，冬季感受將愈加明顯，氣溫起伏加劇也將成為常態。中央氣象署則表示，未來幾天清晨仍是這波東北季風影響最劇烈的時段，周末東北季風減弱後，氣溫可望回升，但下周東北季風將再度增強，氣溫會再次下降。中天新聞網 ・ 23 小時前
林嘉愷揭2日冷空氣最有感！點名「這天」減弱將回溫
生活中心／王靖慈報導今（19）日東北季風最強、冷空氣有感，全台明顯轉冷，北部空曠地區低溫下探至12～13度，淡水最冷下到13.6度，提醒民眾們可加強保暖。不過，氣象專家林嘉愷透露這波冷空氣很快將從明（20）日白天起減弱，氣溫也將略微回升。民視 ・ 1 天前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 19 小時前
本波冷空氣最強時刻曝光！低溫下探14度 回溫還要等這時
今（19）日、明日兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。對此，氣象粉專也示警本波冷空氣最強時刻，提醒民眾要注意穿著。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
好冷！東北季風發威「這2天」最有感 下波冷空氣報到時間曝
即時中心／潘柏廷報導中央氣象署預報員黃恩鴻今（17）日下午說明，今天到週五（21日）前受東北季風影響，特別在週三（19日）及週四（20日）清晨預估是冷空氣影響最明顯的時候，隨後週末則是東北季風稍減弱，溫度也會有明顯回溫；下週一（24日）起下波東北季風又南下，但預估和這波相比較弱，溫度變化不會那麼明顯。民視 ・ 1 天前
全台有感降溫！明後天會更冷 氣象署曝這天回暖
受東北季風影響，全台今(18)日降溫，天氣明顯偏涼，最低溫來到16度左右。雨勢方面在基隆北海岸、宜蘭地區及大台北地區都出現局部大雨或豪雨。中央氣象署指出，這波降溫會一直持續到週五，到週六、日東北季風稍...華視 ・ 1 天前
東北季風持續發威！明北東下探15度 專家曝「這時」回暖
明（19）日仍持續受東北季風影響，清晨中部以北及宜蘭低溫來到15、16度，南部及花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，各地皆感受涼冷。氣象粉專「天氣風險」指出，週末東北季風會減弱，各地氣溫有望回升。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
今晨低溫僅12.8度！白天開始回溫 下週新一波東北季風「北台灣再降溫」
今、明（20日、21日）兩天東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、臺灣東北部、東部地區及大臺北山區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區、恆春半島及馬祖有零星短暫雨。氣象專家吳德榮就表示，今日白天起氣溫漸回升，直到下週一（24日）晚起一小股「東北季風」南下。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
台灣迎入秋最冷時刻！一圖看「這1天」再降溫
生活中心／張予柔報導今（19）日是入秋以來全台「最冷時刻」，北台灣及宜蘭低溫下探15至17度，南部與花東也只有18至20度，讓民眾感受到明顯涼意。氣象粉專「台灣颱風論壇 天氣特急」指出，隨著日子越接近12月，台灣的冬季感受將愈加明顯，但溫度起伏也會變得較大，民眾需注意早晚溫差。民視 ・ 23 小時前
才回暖「東北季風」下週殺到！北台灣又降溫「降雨機率提高」
生活中心／周希雯報導全台各地近日降溫有感，尤其北部更是冷颼颼的天氣，不過氣象署表示，今（20日）清晨雖然依舊寒冷，各地白天起將逐漸回溫，南部這2天有機會飆到30度。雖然氣候短暫回暖，但氣象專家吳德榮提醒，下週將有另一波「東北季風」南下，屆時北台灣氣溫再下降，迎風面降雨機率將提高。民視 ・ 1 小時前
最低溫12.4度！ 吳德榮：明白天氣溫略升、下周一又迎雨
明顯變天！今（19日）清晨平地最低溫出現在新北市石門區的12.4度，氣象專家吳德榮，預計明天白天起氣溫會有些許回升，不過下周一又會有一波東北季風南下，屆時迎風面降雨機率略提高。中天新聞網 ・ 1 天前
冷氣團還沒來...明起低溫剩15度 週末短暫回暖轉多雲
東北季風冷颼颼，本週末前最低溫可能只有15度，之後將迎來短暫回暖，北東之外的地區呈多雲到晴，緊接著又有東北季風到來，桃園以北、東半部雨勢再增。中天新聞網 ・ 1 天前
快訊／雨神報到！4縣市大雨特報 一路下到明天
受到東北季風影響，中央氣象署今（18）日針對4縣市發布大雨特報，雨勢將延續至19日上午，提醒民眾注意瞬間大雨，山區請慎防坍方及落石。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
恐暴跌低於15度 賈新興：11/24東北季風迎風面有雨
氣象專家賈新興今（19日）表示，明天水氣減少，到了24日至27日期間，將再度受到兩波東北季風影響，迎風面的基隆北海岸有雨，25日晚到26日清晨，電腦預測可能低於15度。中天新聞網 ・ 1 天前
一分鐘報天氣 / 週三 (11/19) 東北季風影響，北部東半部降溫、留意降雨，中南部天氣穩定、早晚偏涼
明天天氣如何？ 週三至週五臺灣附近仍為東北季風環境，各地沿海風浪偏大且時有較強陣風，亦有長浪可能，近日於海域附近活動也請評估浪況、留意自身安全，北部東半部持續陰陣雨天氣，高溫約19-23度，低溫約15-17度，中南部晴時多雲，高溫約23-28度，低溫約16-18度，早晚偏涼，水氣略減，儘管迎風面北側至東北側山區仍有單點大雨可能，不過整體的降雨範圍及程度會較週二減緩縮小些。 週末東北季風減弱，各地氣溫可望回升，普遍為晴時多雲、較穩定的天氣；連日降雨的北部也將會明顯的放晴。但由於環境轉為偏東風，東北部雲層間雖有陽光露臉機會，不過大多都還是偏多雲的天氣且伴隨地形降雨可能。 以上氣象由 天氣風險 / 林孝儒 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 1 天前
週末回溫！下週又有「新一波東北季風」南下增強 北東陰轉雨
明（20）日持續受東北季風影響，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，各地皆感受涼冷。氣象粉專「天氣風險」指出，下週一預估將有新一波東北季風南下增強，北部至東部將再轉陰陣雨。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
氣溫溜滑梯！今晨最低溫下探12.4度 晚上再有一波降溫
受入秋最強東北季風影響，氣溫明顯下降！今（19）晨最低溫在新北市石門區，僅12.4度，台南以北及宜蘭夜晚及清晨也只有15至17度，請民眾注意保暖。氣象署說明，到了白天，北台灣回升也不明顯，仍為17、1台視新聞網 ・ 1 天前
東北季風發威 梧棲最大陣風十級 店家招牌掉落！
民視新聞／綜合報導東北季風發威，中部地區包括苗栗苑裡、台中梧棲、彰化芳苑等沿海一帶，這兩天風超大，苗栗苑裡有玻璃被吹破，彰化芳苑海邊也被民眾拍下，海浪被風吹得像沸騰的滾水！台中梧棲18日最大陣風甚至到達10級，就有店家的招牌，不敵強風被吹下來，幸好沒砸到人！狂風呼呼吹，招牌被風吹掀掉下來，民眾驚呼連連，直呼危險。民眾民眾：「這還要營業嗎？這很危險耶。」台中梧棲一家飲料店，18日晚上七點多，招牌不敵強風被吹下來，業者說，這風還比鳳凰颱風來襲時，威力更大更猛！飲料店業者：「昨天（18日）就是晚上的時候，應該說整天風都很大，然後就是到晚上的時候，那個招牌就掉下來，被風吹下來，颱風來也沒那麼大。」業者調監視器查看，可以看到腳踏車先被吹倒，隨後招牌就被吹下來，幸好外送員已經離開，沒有人經過，沒釀成傷亡。19日上午，梧棲童綜合醫院附近，有機車腳踏車被吹倒，民眾等公車被風吹到站都站不穩。彰化芳苑海邊，也被民眾拍下，海浪被風吹得像沸騰的水！18日上午來到彰化芳苑，可以看到魚塭的水，真的就好像滾水一樣，不停攪動。網友上傳彰化芳苑海水像沸騰滾水（圖／翻攝網路）芳苑鄉漢寶村長鄭鵬豐：「我們現在這時候看到這裡，應該差不多是七八級左右，你看就類似我們水在滾，大鍋水滾的感覺。」苗栗沿海鄉鎮風也很大，有告示牌被吹倒，民眾加裝塑膠椅防傾倒，苑裡也傳出有玻璃被吹破。東北季風盛行時，氣流進入狹窄的台灣海峽，通風斷面面積縮小，使得台灣西半邊的氣流加速，會形成所謂的狹管、風洞效應！中部沿海地區昨天最大陣風測到八到十級（圖／民視新聞）根據氣象署觀測資料，台中梧棲11/18最大陣風10級，苗栗苑裡8級，彰化芳苑最大陣風8級。東北季風持續發威，這兩天是風最大的時候！聲源：台中氣象站主任吳佳蓉：「18日台中市大甲區的松柏站，及大安區的溫寮站，都觀測到平均風8級，陣風11級的強風，梧棲區則是平均風7級陣風10級，19日上午至20日晚上，台中市仍有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。」中部地區包括苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣，都已經被氣象署列為黃色警戒燈號，提醒民眾這兩天注意防範強風！原文出處：東北季風發威 中部海線風真透呼呼吹 更多民視新聞報導全台降溫！連2天低溫剩12度 「雨最多」地區曝冷空氣全面下殺！週三恐剩12度 北北基宜豪雨警戒亮紅燈林嘉愷揭2日冷空氣最有感！點名「這天」減弱將回溫民視影音 ・ 19 小時前