澳洲政府宣布 未滿16歲少年禁用社媒

澳洲總理艾班尼斯親自來到中學校園，傾聽孩子們心聲，因為澳洲在12月10號迎來重大新政。

澳洲領先全球16歲以下禁用社群

澳洲獨步全球，禁止16歲以下兒童及青少年使用10大社群媒體，包括TikTok、X、Facebook、Instagram，就連YouTube也統統不能使用。

這10大社群平台，必須禁止兒少註冊新帳號，並刪除或凍結既有的16歲以下用戶，違者將面臨4950萬澳元罰款，約10.2億台幣，父母和孩子本身不會受罰。

杜絕負面訊息和假資訊 澳禁青少年用社媒政策上路

為了避免負面訊息和假資訊，網路霸凌和引發焦慮等問題，澳洲在2024年11月通過立法，禁止16歲以下使用社群媒體，如今正式上路。

廣告 廣告

澳洲當局宣稱，禁令深受家長們歡迎，而實際詢問父母，有不少人拍手叫好。

兒少社群禁令引發爭議 多國政府有意仿效

國際特赦組織擔心，禁令可能使青少年面臨的困境，更難被外界發覺。16歲以下的影音創作者及仰賴年輕受眾的YouTuber，也處在衝擊海嘯第一排。

專家形容，兒少社群禁令就像新式武器，已經在全球引發骨牌效應。馬來西亞計劃從明年元旦開始跟進，紐西蘭和英、法、德、丹麥也都有意效法。

責任編輯／李家成

更多台視新聞網報導

澳洲邦迪海灘槍案奪16命 總理擬修改槍枝法加強控管

驚恐回憶澳洲海灘槍擊 救生員目睹孩童中彈：那是我見過最可怕的事

澳洲海灘槍擊增至16死 「2槍手是父子」現場還發現爆裂物