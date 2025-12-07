澳洲新南威爾斯野火釀災 政府啟動災難救助
（中央社雪梨7日綜合外電報導）澳洲全國人口最多的新南威爾斯州在野火肆虐下，一些房屋、基礎設施遭燒毀，火勢蔓延數千公頃的灌木叢。聯邦與州政府今天啟動災害救助措施，協助受災民眾。
路透社報導，今天新南威爾斯州仍有60多處野火在燃燒。昨天，野火摧毀了州內中部沿海地區至少12棟房屋；此區人口超過35萬人，位於澳洲最大城市雪梨以北約45公里處。
當局警告，歷經幾個較為平靜的季節後，澳洲今年夏天將是高風險的野火季，預測全國各地可能出現極端高溫，火災機率升高。
總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，所幸目前野火未造成人員傷亡。
艾班尼斯今天在澳洲廣播公司（ABC）電視節目中表示：「今年夏季看來又是一個艱難季節。」澳洲位於南半球，此時正值酷暑。
澳洲聯邦及新南威爾斯州政府在聯合聲明中指出，對州內6個地區昨天在極端高溫下爆發的野火，當局啟動災難救助措施。
根據新南威爾斯州農村消防局資料，今天仍有兩處火勢失控延燒，列第2高危險等級。
新南州是澳洲最容易發生野火的地區之一，氣候變遷導致火災風險不斷升高。在2019年至2020年的澳洲「黑色夏季」，野火燒毀了相當於土耳其面積的土地，造成33人死亡。（編譯：紀錦玲）1141207
其他人也在看
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 5 小時前 ・ 6
入冬最強冷空氣要來了！恐達「大陸冷氣團等級」 這天急凍跌至10度
週末天氣好轉，不少地區都有望見到陽光。但氣象粉專「天氣風險」提醒，下週一（8日）清晨將有新一波東北季風南下，雖然降溫影響不大，但下週六（14日）恐有入冬以來最強冷空氣南下，屆時北部、東北部低溫可能下探10度，有機會挑戰大陸冷氣團。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
低溫恐跌破10度！下週兩波東北季風報到 暖冬急轉涼「首波冷氣團」逼近時間曝光
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台灣今（7）日天氣晴朗，各地高溫回升到24度以上，不過氣象專家提醒，下週將有兩波東北季風報到，天氣將由暖轉涼，其中週六...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
入冬最強東北季風要來了！「這天」最低溫恐降到14.4度
即時中心／徐子為報導氣象署表示，明（7）日各地天氣多雲到晴，不過未來一週將有2波東北季風報到。8、9日鋒面增強，宜蘭、大台北山區、基隆北海岸等區域需防大雨，預計13日會有第2波東北季風來襲並降溫，不排除屆時氣溫達「大陸冷氣團」強度。民視 ・ 18 小時前 ・ 1
入冬最強冷空氣下週撲台！恐跌破10度「全台急凍3天」
生活中心／周希雯報導今（7日）受輻射冷卻影響、早晚仍較涼，各地低溫普遍為13至18度，不過到了白天氣溫會回升，預計北部、東半部高溫24至26度，中南部25至27度。雖然近期氣溫穩定溫暖，不過氣象專家吳德榮提醒，下週六（13日）將有「入冬最強冷空氣」，一路影響到下週一（15日），屆時恐挑戰10度以下最低氣溫。民視 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
威力直逼輕颱！「10縣市」恐達8級陣風 外出注意
交通部中央氣象署於6日下午4時許，針對全台「10縣市」發布強風特報，影響時間將從6日下午至7日晚上，民眾外出時注意！中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 4
把握週末好天氣！下週一再變天 這天恐迎「入冬最強冷氣團」低溫探10度
今、明（6日、7日）兩天東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，氣象署提醒，早晚仍較涼，中南部日夜溫差大；臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，今日東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、大臺北山區、東北部及東部地區有零星短暫雨。氣象專家吳德榮則提醒，下週一（8日）「東北季風」增強再變天，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部轉有局部短暫降雨的機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
明迎「大雪」回溫20°C↑ 「這1天」變天轉濕冷！
生活中心／江姿儀報導2025 年倒數開始，進入最後的一個月，明（7日）將迎來二十四節氣中的「大雪」，正是秋冬進補、暖身的時節，天氣也將逐漸轉冷。中央氣象署指出，今（6日）、明（7日）兩天東北季風稍減弱，各地維持晴到多雲的好天氣，氣溫逐漸回升，早晚偏涼，中南部日夜溫差大。氣象專家林得恩提醒，各地早晚低溫預測為14～20度，這兩天溫度回升之後，下週一（8日）東北季風將增強，冷空氣再度南下，水氣增加，天氣轉為濕冷。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
下週一東北季風增強！3地區防大雨 回溫等這天
今（5）日東北季風影響，基隆北海岸及東半部地區多雲有局部降雨，日累積雨量最大在花蓮壽豐鄉68毫米，其他地區為多雲到晴。對此，中央氣象署也提醒，週末氣溫回升，留意日夜溫差，並曝光未來10天的天氣預報。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
0度線逼近台灣！入冬「首波冷氣團」急凍剩10度 回暖時間點曝
把握今天好天氣！中央氣象署表示，今（7）日白天溫度回升，各地高溫都有24度以上。下週共有兩波東北季風報到，其中週六（13日）那波最冷可能下探16度，局部地區不排除出現10度低溫，有機會挑戰大陸冷氣團等級，預計這波東北季風將持續至16日。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發起對話
國道火燒車…駭人畫面曝！溫度過高「引擎室炸出烈焰」整台車燒成火球
國道10號東向25.4公里處，屏東里港路段；昨晚（5日）發生恐怖火燒車案，一輛轎車，不明原因溫度過高，駕駛緊急停靠外側路肩，隨後引擎室起火燃燒，炸出巨大火光，照亮夜空；現場畫面，相當駭人，所幸，無人受困傷亡，火勢也在1小時左右撲滅，詳細事故原因，仍待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
明迎大雪「東北季風漸強」！下週變天又下雨 恐急凍10度
明（7）日將迎來一年一度的「大雪」，是冬天的第3個節氣。氣象專家林得恩表示，「大雪」的天氣特徵主要是反應東北季風會越來越強。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
週日迎大雪節氣！週六清晨新竹11.4度 下週末冷空氣恐更強烈
週六清晨多地低溫不到12度，氣象專家提醒日夜溫差大！週日「大雪」節氣來臨，下週一北部東半部轉為短暫雨，而下週末更有一波強烈冷空氣南下，低溫恐探10度。專家也分享在「大雪」節氣的幾項禁忌，提醒民眾要多加留意。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
週末高溫飆29度！挑戰「首波大陸冷氣團」時間曝 低溫探10℃
把握週末好天氣！氣象粉專「天氣風險」指出，週末北部高溫上看27度，中南部甚至可達29度，不過，仍需留意日夜溫差有10度以上，提醒民眾早晚留意保暖。短暫回溫後，下週一（8日）又有另一波東北季風南下，中北部、東部轉陰雨。另在下週末有新一波冷空氣南下，有機會挑戰今年首波大陸冷氣團。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
下週跌剩11度！冷空氣挑戰首波冷氣團 北東更濕冷
準備變天！2波東北季風接力來襲，水氣明顯增加，且可能有今冬首波冷氣團報到，北部、東部下週起天氣濕冷，局部空曠地區低溫下探11度，清晨也需注意局部霧影響能見度。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 1
忍無可忍! 鹿港黑水虻廠臭翻天 居民抗議"還我開窗權"
中部中心/李文華 彰化報導這裡真的"吃飯配廚餘"嗎？彰化鹿港鎮，一家收集廚餘，飼養黑水虻，製造肥料的公司，卻因為廚餘處理不當，長期造成惡臭，雖然已經遭罰超過百萬元，還是臭翻天！居民苦不堪言，要求還給他們開窗的權利，集體拉布條抗議。鹿港居民抗議廚餘養黑水虻臭翻天。(圖/李文華攝)居民蒐證的影片，看到有人在洗疊高高的塑膠箱子，裡面的殘留物，疑似沒有經過任何處理，就這樣流進水溝裡。位在彰化鹿港，這家公司收集廚餘，飼養黑水虻，製造飼料及肥料，卻因為廚餘處理不當，長期造成惡臭，居民苦不堪言，抱怨連開窗的權利都沒有！居民高舉"還我呼吸權"布條，表達訴求，並要求業者搬離洋厝里！鹿港居民抗議廚餘養黑水虻臭翻天。(圖/李文華攝)公司雖然已遭環保局裁罰超過百萬元，居民說仍然臭翻天，沒有改善可能！業者則希望居民給予緩衝時間，會找其它地方，把廚餘處理移過去，讓這裡的空氣品質改善。原文出處：忍無可忍! 鹿港黑水虻廠臭翻天 居民抗議"還我開窗權" 更多民視新聞報導魚刺、骨頭丟垃圾嗎？環保局給「1答案」：丟錯恐噴6千廚餘養豬時代將結束！明年底全面轉型 農業部祭補助輔導業者2027年起禁廚餘養豬 農業部：提供轉型飼料補助及餵飼設備補助民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
明東北季風減弱全台升溫！下週再迎兩波冷空氣探10度
明東北季風減弱全台升溫！下週再迎兩波冷空氣探10度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
下週末「入冬最強冷氣團」報到？ 吳德榮：平地跌破10℃
帶您關心天氣資訊，今(6)日東北季風減弱，北部地區轉為晴朗的好天氣，溫度也回升，高溫上看28度，民眾可以好好把握趁著假日出門走走。因為氣象專家吳德榮，根據最新歐洲模式模擬，下週末開始入冬最強的冷空氣有...華視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「大雪」節氣將至！東北季風反常減弱 明日高溫近30度
[Newtalk新聞] 明(7)天將迎冬天的第3個節氣「大雪」，對此，氣象粉專「林老師氣象站」指出，大雪主要的天氣特徵是反應東北季風會越來越強，有些地方因受到地形的影響，風勢較一般來得強烈，不過今年大雪東北季風減弱，各地氣溫回升，甚至台灣本島最高溫可到29度。 「林老師氣象站」指出，明天將來到大雪節氣，大雪是冬天的第3個節氣，天氣特徵主要是反應東北季風會越來越強，有些地方因受到地形的影響，風勢較一般來得強烈。除溫度會隨大陸高壓南下而轉涼冷外；天氣亦將轉為多雲時陰的型態。 在此節氣中，自淡水、彰化、台南、澎湖、高雄、東港等外海先後均可撈捕到烏魚；所謂的「大雪大到」，指的就是烏魚群到了大雪節氣時，便常大批湧進台灣海峽。 至於今年大雪當天的天氣，受東北季風減弱影響，各地氣溫逐漸回升，水氣進一步減少，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有零星短暫雨機會。各地早晚最低溫預測，攝氏14至20度之間；白天最高溫預測，本島各地回升在攝氏25至29度之間，離外島的澎湖及金門地區攝氏22至23度，馬祖地區高溫也在攝氏20至21度。查看原文更多Newtalk新聞報導今回暖穩定明更暖、週一再新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發起對話
明天天氣回暖高溫25-27℃ 下周一東北季風再增強
中央氣象署表示，明天（6日）東北季風減弱，但早晚仍稍涼，各地低溫攝氏15至19度， 白天起氣溫回升，北部及東半部高溫22至25度、中南部26至27度。下周一、二（8、9日）東北季風再增強，桃園以北、東半部及恆春半島局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭可能有局部大雨。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 發起對話