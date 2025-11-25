澳洲新一代主力艦「亨特級」聲納有譜！ 法商泰雷茲操刀拚明年交付

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕澳洲已開始建造「亨特級」巡防艦，這款搭載神盾戰鬥系統的新銳軍艦，將成澳洲海軍的中堅戰力。根據外國軍聞網站《海軍新聞》報導，由法商泰雷茲產製的Sonar 2087拖曳式聲納與套件，已成功通過出廠測試(FAT)，將有利於這套系統於明年交付澳洲政府，並力拚2030年代初期交付首艦。

根據《海軍新聞》報導，法國泰雷茲日前進行Sonar 2087拖曳式聲納與套件的出廠測試，澳洲海軍、泰雷茲英國、法國與澳洲公司代表皆出席。負責澳洲海軍後勤維保工作的卡森(Roy Casson)中校表示，相關系統均依序詳細測試，且表現良好，泰雷茲的跨國團隊也認真、嚴謹監督，確保產品符合設計，並準備好為澳洲海軍未來多年，提供這項處於世界領先地位的能力。

Sonar 2087系統是英國CAPTAS-4系統變體，結合主動與被動聲納，可以在60公里範圍內探測、標定和識別潛艦，還具有360度的感測與即時魚雷警報，對於海軍反潛戰力幫助甚大。

根據規劃，Sonar 2087系統可望在明年第一季就交付給澳洲，並整合到亨特級巡防艦首艦「亨特號」之上。澳洲海軍計畫籌獲6艘亨特級巡防艦，首艦去年開始建造後，預計在2034年左右正式服役。

