澳洲新一代主力艦「亨特級」聲納有譜！ 法商泰雷茲操刀拚明年交付
〔記者涂鉅旻／綜合報導〕澳洲已開始建造「亨特級」巡防艦，這款搭載神盾戰鬥系統的新銳軍艦，將成澳洲海軍的中堅戰力。根據外國軍聞網站《海軍新聞》報導，由法商泰雷茲產製的Sonar 2087拖曳式聲納與套件，已成功通過出廠測試(FAT)，將有利於這套系統於明年交付澳洲政府，並力拚2030年代初期交付首艦。
根據《海軍新聞》報導，法國泰雷茲日前進行Sonar 2087拖曳式聲納與套件的出廠測試，澳洲海軍、泰雷茲英國、法國與澳洲公司代表皆出席。負責澳洲海軍後勤維保工作的卡森(Roy Casson)中校表示，相關系統均依序詳細測試，且表現良好，泰雷茲的跨國團隊也認真、嚴謹監督，確保產品符合設計，並準備好為澳洲海軍未來多年，提供這項處於世界領先地位的能力。
Sonar 2087系統是英國CAPTAS-4系統變體，結合主動與被動聲納，可以在60公里範圍內探測、標定和識別潛艦，還具有360度的感測與即時魚雷警報，對於海軍反潛戰力幫助甚大。
根據規劃，Sonar 2087系統可望在明年第一季就交付給澳洲，並整合到亨特級巡防艦首艦「亨特號」之上。澳洲海軍計畫籌獲6艘亨特級巡防艦，首艦去年開始建造後，預計在2034年左右正式服役。
更多自由時報報導
獨家》台積電擬加碼投資3座2奈米廠 地點傳將落這邊
海龍蛙兵、涼山特勤隊改納特指部麾下 配合濱海作戰也考量「這」因素
確保「空軍一號」妥善 空軍斥資2.85億委託華航維護
美航艦在場助陣！菲律賓正面對峙中國軍艦 南海情勢升溫
其他人也在看
日本擬在距台110公里處 部署中程飛彈 共軍連2週在黃海演訓 小泉進次郎旋風視察西南諸島 北京炒作琉球地位未定論 反制高市挺台論 美國和平計畫能讓烏俄終戰？｜全球聊天室｜#鏡新
6:38 小泉進次郎 視察西南諸島 8:14 陸戰隊66旅赴關島移地訓練 ◎中日關係緊張情勢不斷擴大。中國在靠近日本的渤海、黃海海域連續發布多波軍事演訓，被視為回應日本首相高市早苗的台海言論。北京多年來在釣魚台周邊的灰色地帶行動，也持續升高。面對中國軍力壓力，日本也不斷強化西南諸島防衛。防衛大臣小泉進次郎也親自視察宮古島、石垣島、與那國島等基地。 ◎除軍事行動外，中國還透過歷史敘事與外交話語發動輿論戰，包括推動「琉球地位未定論」研究，以及引用《聯合國憲章》敵國條款指日本「軍國主義復活」。在中方強勢恫嚇下，日本也加深與美國合作，但面對川普政府風格，如何與盟友協調一致應對，將成為未來印太安全局勢的關鍵。 ◎上週美國政府宣布一項「28點和平計畫」，對烏克蘭和歐洲國家投下一顆震撼彈，這個週末，烏克蘭、歐洲國家，以及美國代表，23日前往瑞士日內瓦，進一步討論相關細節，美國國務卿盧比歐緩頰，目前這只是草案，裡面的內容以及烏克蘭回覆的期限，都還有調整的空間，還是要聽取烏克蘭的想法，才會繼續進行下去。 《全球聊天室》播出時間 週一至週五2330-2400 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 15 小時前
共軍渤海灣演習「選此地點有深意」 北洋艦隊誕生地！日防相視察與那國島
中國火箭軍最新影片曝光「東風-61」與「東風-5C」洲際彈道飛彈，並在「渤海」、「黃海」水域展開為期2週實彈軍演，演習地點選在具「勿忘國恥」歷史意涵的山東省「威海港」「劉公島」東部水域。日本防衛大臣「小泉進次郎」也密集視察西南群島，重申捍衛國土安全決心，顯示中日關係持續緊張！TVBS新聞網 ・ 20 小時前
不要28條計畫！烏克蘭及其歐洲盟友「反提案」 要求美國提供類北約保障
[Newtalk新聞] 針對美國提出的偏向莫斯科之「28點計畫」，烏克蘭及其歐洲盟友將於今（23）日提交「反提案」（Counter—Proposal）給美國，要求美方提供類似北約第五條共同防禦條款的安全保障，並要求將凍結的俄羅斯資產用於烏克蘭的重建和補償。他們將堅持，只有在當前接觸線沿線的戰爭停止後，才能與俄羅斯就領土交換進行談判。 《彭博社》稍早報導，烏克蘭及其歐洲盟友拒絕割讓烏東未被佔領領土給俄羅斯的要求。 除非莫斯科同意賠償其造成的損失，否則俄羅斯資產將繼續被凍結。如果俄羅斯遵守協議，其他制裁將分階段解除，俄羅斯也將逐步重返全球經濟。 根據美國提出的條款，烏克蘭必須從俄羅斯未能完全佔領的頓巴斯東部地區部分撤軍。該地區將成為國際社會公認的俄羅斯中立非軍事緩衝區。莫斯科也將獲得對克里米亞、盧甘斯克和頓內茨克的實際承認。包括赫爾松和扎波羅熱在內的大部分前線地區將實際上被凍結。 美國提出的方案是在俄羅斯參與下起草的，該方案也將烏克蘭武裝部隊的規模限制在 60 萬人。 歐洲各國領袖，以及 G7 成員國加拿大和日本，昨（22）日於南非舉行的二十國（G20）集團峰會期間發表的一份聲明中，駁斥了新頭殼 ・ 1 天前
41J肉聲／「台灣有事」日本來真的！計畫在距台最近的與那國島 設飛彈部隊
日本防衛大臣小泉進次郎在本月23日，前往日本最西端、位於沖繩縣的與那國島，對陸上自衛隊在與當地的駐軍進行視察。小泉同時也提到，日本當局正在計畫於距離台灣最近的與那國島，進行飛彈部隊的部署，因此他也趁著此行，向當地村里長說明飛彈部署的相關問題，並希望獲得村民的支持。鏡報 ・ 18 小時前
30歲祈錦鈅突拋離婚震撼彈！掰了2年圈外尪 發聲：注定孤軍奮戰
30歲女星祈錦鈅被封為「國民女神」，起初以模特兒身分在網路打開知名度，後來才以歌手身分踏入演藝圈，而祈錦鈅在2023年跟圈外男友閃婚，不料在今年5月遭到爆料離婚，當時她才駁斥傳聞，沒想到今（25日）拋出震撼彈，證實已經簽字離婚。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 15 小時前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前
吃完飛機餐「碗盤別堆疊」！ 網驚訝：做錯好多年
許多旅客搭乘飛機時習慣在用餐後將餐盤、碗杯整齊堆疊，認為這樣能方便空服員收取，但一名網友近日提醒，這個看似貼心的舉動實際上可能造成困擾，引發討論。中天新聞網 ・ 1 天前
陸客不來！北海道景點擠爆 業者：台客超多
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月上旬表示「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，引發中國強烈反彈，並祭出一連串反制措施，其中包括呼籲中國民眾避免前往日本旅遊。距離這項呼籲發布已超過10天，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘
日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
網通新股王光聖半個月狂飆43%...今再寫1310元新天價
矽光子龍頭股、網通新股王光聖（6442）今（25）日再度寫下新天價1310元，自11月12日起漲以來，半個月來狂飆43%的漲幅，在大盤氣勢正盛之際，矽光子族群也不遑多讓，包含波若威（3163）、聯亞（3081）、聯鈞（3450）、上詮（3363）、眾達-KY（4977）等個股都有超過半根漲停板的表現，成為盤面相當強勢的族群。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
中國客不來日本也不慌 北海道店家：台灣人很多
日本北海道三天連假迎來大量旅客，即便中國政府日前呼籲民眾「暫緩赴日旅遊」已滿 10 天，但熱門景點依然擠滿人潮，函館朝市商家更直言，「幾乎沒有受到影響」，更說明顯感受到台灣旅客增加。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
吳怡農開砲「這群人」：這麼會大罷免還這樣
[NOWnews今日新聞]2026地方大選提名如火如荼展開，綠營誰將挑戰台北市長蔣萬安備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他今（24）日在專訪中，針對被批評「佛系打法」一事開嗆，「...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
吳怡農砲打黨內！李正皓怒反嗆：差不多就好
[NOWnews今日新聞]2026地方大選布局備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他昨（24）日在專訪中更開砲黨內：「如果這些操盤手真的這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」。對此，名...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 1 天前
25歲女戰勝死神25次！罹絕症淚求父親「放了我」 得知安樂死獲准感動到哭
25歲的澳洲女子安娜莉絲．霍蘭德（Annaliese Holland）過去10年被迫依靠靜脈輸液維持生命，長年飽受罕見疾病折磨，自18歲轉入成人醫院，才被診斷出患有絕症「罕見自體免疫性自主神經節病」，導致慢性疼痛、噁心和嘔吐，最終因長期藥物治療、嚴重骨質疏鬆；終於有一天霍蘭德淚求父親放手，選擇「按自己的意願死去」，令她高興到哭出來，認為這是她最勇敢的選擇。鏡報 ・ 1 天前
今晚變天轉雨！最冷14°C時間曝 「天琴颱風」估將生成
【高沛生／台北報導】氣象署預報員林定宜接受《壹蘋新聞網》訪問表示，今（24）日白天水氣不多，各地為多雲到晴，僅基隆北海岸有局部短暫雨；但傍晚後水氣增多，北台灣率先轉雨，入夜後雨區將逐漸往中南部與東半部擴大。東北季風今晚起明顯增強，北台灣感受轉涼，中南部日夜溫差也更大，清晨中南部局部霧或低雲恐再度壓低能見度，台南今晨一度低於200公尺，提醒駕駛務必小心。壹蘋新聞網 ・ 18 小時前
陸客反日湧南韓旅遊 網見他「登濟州島拉屎」超崩潰
陸客反日湧南韓旅遊 網見他「登濟州島拉屎」超崩潰EBC東森新聞 ・ 14 小時前
經典賽》大谷翔平正式宣布參加WBC 日本武士隊連霸之路迎最強助力
洛杉磯道奇日籍二刀流球星大谷翔平，在2025年11月25日於個人社群上宣布，自己將代表日本武士隊出戰2026年第六屆世界棒球經典賽，這也替尋求連霸的日本隊注入一劑強心針。Yahoo奇摩運動 ・ 2 小時前
藍白配合中共罵高市早苗！「黨內不同調」凌濤看不下去痛批 謝震武驚呆
日本首相高市早苗本月初表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，祭出報復措施，沒想到國民黨部分人士譴責高市發言「危險」，前國民黨主席洪秀柱更轟「不負責任」。對此，國民黨桃園市議員凌濤也看不下去，直言不懂為何要罵關心台灣安全的日本。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前