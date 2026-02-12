澳洲智庫：中國動員司法手段對台灣政治脅迫

（中央社記者丘德真雪梨12日專電）澳洲戰略政策研究所（ASPI）10日發表報告指出，近期台灣人在中國遭當地執法機構拘留的數字大幅提高；中國以執法為名，實際上是要對台灣人實行政治脅迫。

位於坎培拉的ASPI發表「律師大軍挺進，對付台灣」（An army of lawyers is advancing. Taiwan is the target）報告。該報告引用台灣陸委會和海峽交流基金會數據，指2025年台灣公民失蹤、拘留盤問、人身自由受到限制的案件高達221件，是2024年的4倍。

報告指出，對於前往中國的台灣民眾來說，中國近期的舉動讓人感到台灣人這個身分本身就存在著法律風險。中國藉執法之名針對中國境內的台灣人，是要讓台灣民眾在參與民主政治的過程有所顧慮；同時，中國在法律層面推行其政治脅迫，是為了讓這種脅迫行為正常化。

該報告的共同作者、澳洲戰略政策研究所分析師厄崔爾（Nathan Attrill）透過電郵回覆中央社提問時指出，雖然中國執法單位無法伸手至澳洲，但中國同樣地可以採取類似手法，利用增加澳洲民眾前往中國的旅遊風險、讓澳洲企業顧慮到商業利益，以及利用法律機制讓澳洲民眾和企業有所顧慮，進而制約澳洲人的行為。

報告提到，中國還針對台灣境內的「分離主義分子」提出起訴；而且針對中國境外人士啟動正式刑事訴訟程序，進而宣示中國的「域外管轄權」（extraterritorial claim）。

報告解釋，中國的做法是要宣示：不論當事人的國籍或居住地，也不論是否符合國際法，中國共產黨都有權調查並懲罰台灣公民；所有支持台灣民主的人，將要付出代價。

厄崔爾向中央社指出，相較於中國的軍事動員總會引起國際社會關注，中國動員國內司法手段實行跨國政治脅迫的做法，卻未受到應有重視。

報告舉例提到，2025年10月，重慶市公安局宣布對台灣立法委員沈伯洋展開刑事調查，指控其涉嫌「分裂國家」和宣揚「台獨」；中國官方媒體又宣稱沈伯洋將會受到國際刑警組織追捕。

報告提醒，隨著法律程序已經啟動，中國下一步可能是要將相關法律程序國際化，要求國際刑警組織發出紅色通緝令、試圖安排引渡，以及向第三國施壓要求承認中國國內法在中國境外同樣具有強制執行力。

國際刑警組織曾回應表示，紅色通緝令申請須經審查，且不得涉及政治性質活動。（編輯：唐聲揚）1150212