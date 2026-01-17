澳洲未成年人社群禁令實施後已砍470萬帳號 丹麥有意跟進採行

澳洲未成年人社群禁令生效已超過1個月，各大平台總計已刪除近470萬個未成年人所持有的帳號，官方認為成效斐然，且包括丹麥等多個國家也已考慮跟進，藉此維護未成年族群身心發展環境。（資料照片／美聯社）



澳洲在去年12月初率全球之先，正式施行未成年人社群禁令，禁止16歲以下的青少年與兒童使用社群平台，藉此保護該族群身心發展，澳洲政府則在16日公布最新數據，顯示禁令生效後迄今，各大平台已經刪除了近470萬個未成年人帳號，總理艾班尼斯強調該手段富有成效，丹麥也已在去年11月表態要跟進，計畫對15歲以下族群實施禁令。

美聯社指出，澳洲通訊部長威爾斯（Anika Wells）16日公布最新數據，根據10個社群平台統計，自從去年12月針對未成年人的禁令生效迄今，已有近470萬個帳號被刪除，強調「澳洲的父母如今可以放心，因為孩子們能夠重拾他們的童年」。

報導指出，這項法案雖然在澳洲引發了有關技術、隱私、兒童安全以及心理健康等廣泛議題的激辯，但在維護兒少身心健全發展、阻絕有害網路環境的目標之下，仍然按照計畫時程展開。

根據規定，包括Facebook、Instagram、Kick、Reddit、Snapchat、Threads、TikTok、X平台、YouTube以及Twitch等社群平台，若未能採取合理措施，刪除由16歲以下澳洲未成年人所擁有的帳戶，就將會面臨約3320萬美元（約10.5億元新台幣）的罰款，不過包括WhatsApp或是Facebook Messenger等即時通訊服務不在此限。

為了驗證用戶年齡，法律允許各大社群平台透過要求用戶提供身分證明文件副本，利用第三方平台所提供的臉部年齡估算技術等方式進行推斷；目前澳洲約有250萬名8歲至15歲的青少年，早先的統計顯示在8歲至12歲的兒童之中，有84%擁有社群媒體帳號，因此澳洲網路安全專員葛蘭特（Julie Inman Grant）表示，社交平台執行的結果，目前而言令人鼓舞，強調有關當局「正在阻止孩子們接觸那些具有弱肉強食特性的社群平台」。

根據旗下擁有Facebook、Instagram以及Threads等平台的Meta公司數據，在禁令生效之後的第2天，該公司就刪除了約55萬個未成年人帳號，不過該公司也表示，不受禁令所約束的小型平台，恐怕不會將兒童的安全放在首位，因此法令恐存在漏洞，且部分反對這項措施的倡議人士，則認為對於居住在偏遠地區的青少年而言，社群平台彌補了同儕團體的不足，且這樣的禁令，也剝削了未成年人的網路隱私。

報導指出，澳洲自從2024年展開這項禁令的討論之後，其他國家也開始考慮類似的措施，保護未成年人的心智成長環境，其中丹麥政府就在去年11月宣布，計畫對15歲以下的青少年與兒童，實施類似的社群禁令。

