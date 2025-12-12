澳洲未成年社群禁令上路數日 美網路論壇Reddit提告

（中央社雪梨12日綜合外電報導）美國線上討論平台Reddit今天對澳洲禁止16歲以下未成年人使用社群媒體一事提出告訴。澳洲政府實施這項劃時代的社群法規才幾天。

本週，澳洲成為全球首個禁止未成年人使用多款熱門應用程式和網站，包括Facebook、YouTube、Instagram及X平台等。

社群平台在澳洲境內若未移除16歲以下用戶，這些未遵守規定的科技公司將面臨4950萬澳元（約新台幣10億4940萬元）的罰鍰。

總部位於美國的Reddit是一個由數千個小眾社群組成的論壇網站。

法新社報導，Reddit所提交的法院文件，質疑澳洲這項法律的普遍有效性，認為Reddit不應被列入澳洲政府的禁止名單中，因為Reddit「並非年齡限制型的應用程式」。

Reddit發言人表示，政府在選定應禁用平台時標準不一，部分擁有大量16歲以下用戶的應用程式卻未被納入。

目前不在禁令範圍內的平台包括：Roblox、Pinterest和WhatsApp，但澳洲政府強調名單仍在檢討中。（編譯：紀錦玲）1141212