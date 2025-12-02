澳洲未滿16歲社媒禁令將上路 YouTube抨擊讓孩童「更不安全」

串流影片巨擘YouTube今天(3日)抨擊澳洲即將對不滿16歲的兒童與青少年實施的社群媒體禁令，譴責這項全球率先推行的法律「倉促」且不切實際。

YouTube的公共政策經理羅德(Rachel Lord)發表聲明說，「最重要的是，這項法律將無法落實讓孩童上網更安全的承諾，而且事實上，將讓澳洲的孩童在YouTube上更不安全」。

聲明指出，YouTube已接獲來自家長與教育工作者對此舉的擔憂。

澳洲這項禁令將從12月10日起上路，屆時16歲以下未成年人將被禁止使用包括臉書(Facebook)、Instagram、TikTok和YouTube等一系列全球最受歡迎的社群媒體。

YouTube是全球訪問流量最高的網站之一，原本計劃排除在這項禁令之外，好讓孩童能夠觀看教育影片。但澳洲政府在7月改變方針，表示需要保護年輕用戶免於受到「掠奪性演算法」(predatory algorithms)傷害。

YouTube表示，澳洲所有不滿16歲的用戶將在12月10日起自動退出。這家公司將根據用戶註冊YouTube時的谷歌(Google)帳戶登記來確認他們的年齡。

未達規定年齡的用戶不需帳號就能訪問這個網站，但將無法使用YouTube的許多服務。

羅德表示，這項「倉促的法規誤解了我們平台、以及年輕澳洲人使用它的方式」。