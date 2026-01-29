澳洲東南部熱浪來襲近50℃ 追平2009年紀錄

西西里島這處位於高原上的小鎮，不敵強烈暴風雨的摧殘發生大規模山崩，上面的民宅形同矗立在裸露的峭壁懸崖邊上，看了令人怵目驚心。義大利總理梅洛尼週三（28日）特地搭機前往視察，並參加會議研討對策。

義大利南部最近遭遇強烈熱帶氣旋襲擊，當局宣布當地進入緊急狀態，並且下令西西里島1500位居民撤離。但眼看家園一夕之間變成危樓，這對返家收拾物品並帶走寵物的夫妻，感到好心痛。

尼謝米鎮撤離居民瑪麗亞表示，「這是非常艱難的時刻，因為我有認識一輩子的好朋友，我們一起唸書，他們失去一切、他們失去所有，這真的令人心碎。」

廣告 廣告

民防部門警告，由於西西里島災區地下水尚未排空，整個山坡地仍處於不穩定的滑動狀態，任何位於懸崖邊緣的建築物都絕對不能居住，必須永久撤離。當局初估這場災害造成的損失恐高達20億歐元（約新台幣748億元）重建之路漫長且艱辛。

澳洲東南部的維多利亞州和新南威斯州熱浪來襲，部分地區高溫飆到攝氏將近49度，已經追平2009年嚴重熱浪時的高溫紀錄；當時引發的野火奪走173條人命。而這波高溫同樣讓野火持續蔓延，光是在維多利亞州就有3處起火點尚未平息，還有多處民宅被火舌吞噬。

維多利亞州緊急事務官員維布施強調，「目前維多利亞州仍處於災難狀態，我們必須強調，如果您沒有必要前往目前處於預警狀態的地區，那麼在災難狀態期間，您絕對不應該前往這些地區。」

酷熱高溫也讓正在墨爾本舉辦的澳網公開賽做出應變，設置風扇和噴水霧為球迷降溫。不過天氣實在太熱，週二的比賽只有約2萬觀眾入場，比前一天減少一半以上。

更多公視新聞網報導

甫發生熱浪引發森林野火 澳洲維多利亞省豪雨成災

