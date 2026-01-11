澳洲東南部野火失控燒逾35萬公頃 維州發現首具罹難者遺體

澳洲近日陷入野火浩劫，圖為從直升機上拍攝的澳洲維多利亞州附近的叢林大火。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 澳洲東南部近日陷入野火浩劫，維多利亞州（Victoria）與新南威爾斯州（NSW）邊境已有超過 35 萬公頃的林地化為焦土。維州警方於今（11）日證實，在災情最慘重的朗伍德（Longwood）鎮附近發現一具身分不明的遺體；澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）已緊急撥款援助。

據《南華早報》報導，本周維多利亞州氣溫飆破 40°C，極端高溫引發的雷擊與熱對流，讓野火以失控的速度擴散。維州州長艾倫（Jacinta Allan）於昨（10）日正式宣布全州進入「災難狀態」，賦予消防人員強制疏散民眾的法律權力。

澳洲維多利亞州近日野火肆虐，已燃燒逾 35 萬公頃。圖為人造衛星 哨兵2號 所拍攝的維州災情畫面。 圖：翻攝自 X@SatSnapshots

根據《德國之聲》與《南華早報》報導，朗伍德地區已有 15 萬公頃的原始森林遭到焚毀。警方在該區一輛汽車旁發現了罹難者遺骸，同時也是本次野火首起確認的死亡個案。州長艾倫向居民喊話：「如果被告知要撤離，請立刻離開，這關乎維州人的性命。」艾倫表示，全州目前有超過 30 起火災正在燃燒，鄰近的新南威爾斯州（包含雪梨）也有多起靠近維州邊界的火災，火災危險等級已達到最高。

《南華早報》引述南澳州一個野生動物團體表示因悶熱高溫，數百隻幼年蝙蝠死亡。《路透社》則引述艾班尼斯在電視談話中說：「估計有數以千計的牛隻可能已受到影響。」

《南華早報》也指出，自 1910 年以來，澳洲平均氣溫已上升 1.51°C，極端氣候事件的頻率與強度均顯著增加。

目前維州全境仍有超過 30 處起火點，超過 3.8 萬戶家庭與企業斷電。森林大火管理處（FFMV）首席消防官哈德曼（Chris Hardman）指出，由於炎熱乾燥的天氣將持續，消防員可能需要數周時間才能控制局面。這些火災被形容為自2019至2020年「黑色夏季」野火以來最嚴重的一次。當年野火焚毀24萬平方公里（約9.3萬平方英里），造成33人喪生。而此次已燒毀超過30萬公頃的叢林。

艾倫在 X 上表示，維多利亞州已實施全面禁火令，數千名消防人員與超過70架飛機正投入滅火行動。她指出：「叢林大火煙霧正影響維州多地的空氣品質，包括大墨爾本地區。」

