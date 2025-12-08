澳洲東南部野火肆虐 1消防員遭樹木砸中殉職
澳洲東南部地區最近爆發大規模野火，造成許多房屋與土地被焚毀，當局今天(8日)表示，有一名消防員在滅火時被倒下的樹木擊中，不幸身亡。
路透社報導，這場野火的地點位於新南威爾斯州(New South Wales)中部沿海地區，約有35萬居民，其中不少人通勤到雪梨工作。大火在上周末迅速蔓延，目前已摧毀當地16棟房屋，並導致一名正在救援的59歲消防員被樹木砸中，當場喪命。
澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)獲知消息後沉痛表示，救難人員在保護大家的生命財產安全時面臨巨大的危險，「我們每天都向這種勇氣致敬」。
截至今天，新南威爾斯州仍有超過50場野火持續燃燒，但情況已有所緩和。當局仍發出警告，由於部分內陸城鎮9日可能出現攝氏40度以上高溫，提醒民眾仍須防範火災風險。
此外，位於塔斯馬尼亞島(Tasmania)東岸的海豚海灘(Dolphin Sands)也發生大規模野火，延燒700公頃並造成19棟房屋全毀、40棟房屋半毀。儘管大火已獲得控制，但由於情況仍然危險，民眾暫時仍無法返家。
澳洲大部分地區每年12月到隔年2月容易出現極端高溫，政府提醒民眾，這幾的月發生野火的可能性相對較高，進行山林活動時務必遵守規範，以降低火災風險。(編輯：陳士廉)
