澳洲東部豪雨釀災 雪梨低窪區民眾急撤
（中央社雪梨18日綜合外電報導）澳洲東部豪雨成災，當局發布警告敦促居民前往高地避難，並在新南威爾斯州（New South Wales）救出20名受困民眾。
路透社報導，危險洪水昨晚侵襲新州首府雪梨（Sydney）低窪郊區納拉賓（Narrabeen），居民與度假遊客緊急撤離至安全處避難。
當局表示，自昨天開始降雨以來，新南威爾斯州緊急應變單位已處理超過1400起事件，其中大多數救援行動與民眾駕車穿越淹水路段有關。
新南威爾斯州緊急服務處官員奧伊斯頓（Sonya Oyston）在聲明中說：「來勢凶猛的洪水導致道路封閉，我們預期部分道路可能會持續關閉一段時間。」
當局警告，雪梨以南地區今天仍可能出現大雷雨。氣象預報指出，今天上午，雪梨北部邊緣地區兩小時降雨量達72.4毫米。
澳洲廣播公司（ABC）報導，在惡劣天候下，一名女子昨天在距離雪梨約66公里的臥龍崗（Wollongong）附近遭斷裂樹枝擊中身亡。（編譯：劉文瑜）1150118
其他人也在看
下週強烈冷氣團來襲！「2地區」又濕又冷 天氣粉專：先暖幾天再冷死你
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，本週末各地將出現短暫回暖，但下週確定會有強烈冷氣團來襲，而且是「濕冷型」，下週北部、東部皆濕冷有雨，中南部雖然不至於下雨，但也會轉為陰冷。「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，雖然下週才會開始降溫，但北部、東部從週日就...CTWANT ・ 1 天前 ・ 19
新一波冷氣團即將攻台！「這天」開始大降溫 部分地區恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導今（2026）年首波寒流日前侵襲台灣後，近日已顯著回暖，維持著微涼但不冷的天氣；但氣象署預報員劉沛滕今（17）日警示，下週二（20日）隨著新一波大陸冷氣團南下，氣溫將急速下滑，並預計下週三晚上至下週四期間，下探至最低點。屆時，北部低溫恐達12度、中部13度、南部15度左右，局部地區甚至可能跌破10度；他另也指出，冷氣團大概會影響至下週日，時間偏長，之後可能才逐漸回暖。民視 ・ 21 小時前 ・ 3
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
北極「大片紅棕色」專家示警！網瘋議：霸王級寒流要來？
生活中心／李汶臻報導據中央氣象署預報，今（16日）清晨各地偏涼，水氣略增，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有局部降雨出現，而其他地區雲量稍增多，但仍可見陽光，大致為多雲到晴的天氣。前氣象局長鄭明典稍早則在臉書發文分析曬一張海平面氣壓圖，之間北半球大範圍呈現紅棕色高壓區塊，讓他直言「第一次看到這麼極端」。民視 ・ 1 天前 ・ 1
14縣市強風特報！強冷氣團將至連凍5天 「下探8℃」最冷時間曝
東北風偏強，中央氣象署發布14縣市強風特報，今（18）日晨至19日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
強烈大陸冷氣團再襲「這2天最凍」！濕冷低溫跌破10℃
好天氣倒數，天氣風險分析師薛皓天表示，週末中北部、東部高溫約21-23度，其他地區甚至上看27度。不過，到了下週二（20日）強烈大陸冷氣團影響，氣溫明顯下滑，局部低溫可能不到10度，最冷時段落在下週三、週四（21、22日），一路濕冷到週末漸漸轉晴。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 1
把握今日好天氣！明起變天全台濕冷一週 降溫趨勢一圖看
[Newtalk新聞] 今(17)日一樣晴朗好天氣，但明天起將會逐漸變天。氣象署指出，明天開始東北季風將會增強，迎風面北部和東半部將有明顯降雨；20日新的強烈冷氣團南下，最低溫時刻落在下21晚間到22日，局部低溫可能跌破10度，且這波冷氣團影響長，預計26日才會完全回溫。 氣象署指出，今天白天為多雲到晴，可見陽光的天氣；明天各地逐漸變天轉濕冷，東北風逐漸增強，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭仍有降雨，花東、恆春半島也有雨；19日東北風更強，迎風面地區降雨量持續增加，雨區擴大；20日起有一波冷氣團或強烈冷氣團南下影響，白天高溫約18度，入夜後溫度更低，迎風面地區降雨又更為明顯。雨勢預計到22、23日才會減緩。 預估這波冷氣團影響較低溫時間點，在21日晚上到22日，北部約12到13度，中部13度，局部地區溫度可能會更低，下探10度或低於10度，南部、東半部周四清晨低溫約15度。整體來看，下週為明顯轉冷過程，這波冷氣團將持續影響到23日，但週末回溫幅度較慢，得等到26日冷氣團才會逐漸減弱。查看原文更多Newtalk新聞報導關稅15%掀戰火！網紅醫怒轟掏空台灣 胡采蘋喊「超划算」暗酸：小學生都懂快新頭殼 ・ 19 小時前 ・ 2
下週挑戰強烈冷氣團！低溫下探11度 北部又濕又冷
今日臺灣受高壓迴流影響，環境風速偏弱且中層雲系偏多，清晨各地普遍為陰或多雲天氣，但大致無明顯降雨。預測今日白天起各地雲量雖較多，但雲縫間仍是有陽光露臉機會；預測西部晴或多雲天氣，高溫約24到28度，低溫約15到18度，迎風東部則為多雲或陰天，有局部地形短暫陣雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
把握明天暖陽！下週一變天 「溼冷」強烈冷氣團緊接報到低溫曝
把握明天暖和日！中央氣象署預報，明天是未來一週最暖和的一天，下週一（19日）東北季風報到，下週二升級為大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團，且屬於溼冷的型態，北部低溫剩12度，部分地區更會掉到10度左右。氣象署預報員劉沛滕表示，明天各地天氣暖和，北部白天可達22度到24度，中南部可達28度；降雨部分，僅基隆北自由時報 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
中天主播「馬德」涉《國安法》遭羈押！「臉書貼文細節」引網聯想
社會中心／綜合報導橋頭地檢署今（17）日上午指揮高雄市調查處展開行動，前往中天電視記者、綽號「馬德」的林宸佑住處，將人拘提並帶回高雄偵訊。據了解，檢調單位是以涉嫌違反《國家安全法》偵辦此案，經檢察官複訊後向法院聲請羈押，法官稍早開庭審理，裁定林宸佑羈押禁見。民視 ・ 15 小時前 ・ 35
下週二強冷空氣強襲台灣！「低溫探8℃」挑戰寒流 濕冷至少凍4天
今、明（17日、18日）兩天臺灣東半部地區、基隆北海岸、大臺北山區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。溫度方面，氣象署指出，各地低溫普遍在16至19度，白天北部、東半部高溫約22至24度，中南部高溫來到24至27度。專家表示，下週恐有寒流報到，下週二（20日）強冷空氣抵達，本島平地最低氣溫恐降至8度左右。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
中天主播「馬德」遭收押禁見 國防部回應了
[NOWnews今日新聞]綽號「馬德」的中天新聞記者兼主播林宸佑，今（17）日傳出疑似與中國方面有金錢往來，涉嫌利誘現役及退伍軍人手持五星旗拍攝投敵影片或刺探軍機，昨日遭到高雄橋頭地檢署搜索住處並帶回...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 84
把握暖陽！強冷空氣這天報到「北東濕冷5天」 低溫恐探10度
受東北風影響，中央氣象署今（17）日發布強風特報，全台12縣市亮起「黃色燈號」，提醒沿海地區防範8級以上強陣風。天氣方面，今日起雲層減少，西半部陽光露臉，中南部高溫甚至可達28度以上，預計19日起冷空氣南下，迎風面呈現溼冷狀態。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 3
好天氣要掰了！挑戰強烈冷氣團 粉專曝「最凍時間」：這波非常濕寒冷
今（18）日各地早晚較涼，基隆北海岸、臺灣北部山區及大臺北、東半部地區、恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴；清晨中部以北地區亦有零星短暫雨。對此，氣象粉專也示警，天晴大回暖的好日子即將結束，這波冷空氣將會非常濕寒冷，且伴隨強風。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
強冷空氣1/20殺到！「這3天」急凍 有機會堆雪人
強烈冷空氣即將南下，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，下周三至周五將是冷空氣最強的時間點，中北部、東北部空曠地區低溫可能降到10度以下，高山地區有較高的降雪機會。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
中天記者涉犯國安法 遭橋頭地院收押
[NOWnews今日新聞]（18:00更新）橋頭地檢署偵辦共諜案，昨（16）日北上前往中天主播林宸佑住處搜索，並帶回偵訊。林宸佑疑涉犯國安法，遭橋檢聲押。稍早橋頭地院裁定收押禁見。對於案件詳情，橋頭地...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 64
把握最後暖陽！強烈冷氣團挾雨彈連轟 20日起斷崖式降溫恐跌破10度
今（18）日是未來一週穩定天氣的…民報 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
下週二強冷空氣報到！ 急凍4天「低溫恐剩8度」
氣象署今晨4時許發布陸上強風特報，因東北風偏強，今晨至明晚（18日）新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄「...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
涉操縱美大學及中國職籃比賽 20人遭起訴
（中央社紐約15日綜合外電報導）根據今天公布的起訴書，賓州聯邦檢察官指控20人涉嫌操縱大學籃球及中國職業籃球比賽的賭盤。這是美國合法運動博彩日益盛行背景下，最新一起指控運動員作弊的案件。中央社 ・ 2 天前 ・ 5
首日湧7萬人次! 美食+輕旅行 台南甜點節周邊景點一次看
深受親子歡迎的台南甜點節今天下午揭幕，現場塞爆，活動首日估計湧入7萬人次，讓民眾讚嘆「不愧是全糖之都」；市府也趁勢行銷地方觀光，推薦8大順遊景點，還有2道知名美食，邀請各界一起來吃、喝、玩、樂。市府觀光旅遊局長林國華表示，接近農曆春節，天氣涼爽、舒適，適合規劃輕旅行，建議民眾參加甜點節之外，也可走訪自由時報 ・ 13 小時前 ・ 1