澳洲東部野火 新南威爾斯慘重

澳洲東部近日遭遇嚴重野火，新南威爾斯州災情慘重，超過70處野火，至今仍有約20處尚未得到控制。民眾急忙撤離。當地消防單位已派出超過千名人員與多架消防飛機搶救，極端高溫也讓控制火勢難度加大。

凶猛的火舌將房屋燒得只剩框架，消防飛機不斷投下水柱，民眾急忙帶著家當逃難。民眾 ：「你根本沒時間思考，幸好我有輛房車 我們把它開出來了，這樣暫時就有地方住了，一切又要重新開始了，我們失去了一切，現在只剩下身上穿的衣服了。」

澳洲東部沿海近日遭熱浪侵襲，氣溫飆升至攝氏42度，增加了控制火勢的難度。新南威爾斯州州長 明斯：「新南威爾斯州目前在全州，部署了300輛消防車輛，進行管制或撲救，並且有超過1100名消防員，正在前線投入滅火行動，同時有9架消防飛機，正在新州中部海岸協助控制火勢。」

古爾本河國家公園，延燒面積超過1.1萬公頃，而距離雪梨以北約45公里的庫勒旺，已有至少12棟房屋受到波及。民眾 ：「我們的房子沒事，但大多數鄰居的房子都燒掉了，情況相當糟，不過我們平安， 這對我們來說是最重要的。」

截至目前，沒有傳出人員傷亡的通報，但仍有近20處火勢尚未受到控制。當局已啟動災害援助，幫助因極端高溫引發火災的地區。同時也警告，今年夏季恐面臨高風險野火季，提醒民眾保持警戒，並立即配合撤離指示。

