澳洲槍手曾赴菲軍事訓練！曾聯繫IS疑受啟發

▲澳洲雪梨邦迪海灘槍擊案的槍手是一對父子檔，50歲的薩吉德（Sajid Akram）與24歲的納維德（Naveed Akram），澳洲反恐官員透露兩人曾赴菲律賓接受軍事訓練1個月。（圖／翻攝自Ｘ／gauravcsawant）

[NOWnews今日新聞] 澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）14日發生針對猶太社群的恐怖槍擊案，造成一名槍手在內16人死亡。澳洲警方透露，槍手父子檔11月曾赴菲律賓接受軍事化訓練一個月時間，24歲的槍手還與澳洲親ISIS組織有聯繫。

綜合CNN、澳洲ABC News報導，邦迪海灘槍擊案的槍手是一對父子檔，50歲的薩吉德（Sajid Akram）與24歲的納維德（Naveed Akram）。薩吉德當場遭警方擊斃，納維德中彈後重傷送醫，目前已經脫離昏迷。

澳洲高級反恐官員透露，薩吉德、納維德曾在11月1日從澳洲飛往菲律賓，申報的目的地是南部城市達沃（Davao），11月28日搭機返回雪梨。該處是菲律賓南部民答那峨島首府，自1990年代起就是伊斯蘭激進分子的溫床。

菲律賓移民局官員證實，薩吉德持印度護照入境，納維德則是持澳洲護照。當局先前已透露，凶嫌父子檔中的兒子納維德出生於澳洲，是澳洲公民。

澳洲情報機構ASIO也曾在2019年，對當時18歲的納維德進行調查，因為他與雪梨一個IS恐怖分子的組織成員有聯繫，但經評估後認定無需進一步追查。

在此次槍擊案發生前，納維德父子並不在澳洲當局的恐怖分子監視名單上，且薩吉德是合法持有槍支，並未被禁止。

澳洲警方先前也證實，納維德車上查獲2面IS旗幟，凶嫌父子受到極端IS意識形態影響，調查人員懷疑，這對父子已向伊斯蘭國宣誓效忠。

