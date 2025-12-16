澳洲槍擊奪槍英雄首發聲！左臂仍有子彈未取

▲澳洲雪梨邦迪海灘14日發生恐怖攻擊槍擊案，43歲艾哈邁德（Ahmed Al Ahmed，右）英勇奪槍，挽救人命。（圖／翻攝自Ｘ／Chris Minns）

[NOWnews今日新聞] 澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）14日發生槍擊案，包含槍手在內，造成16死40傷。而一名白衣男子艾哈邁德（Ahmed Al Ahmed）從兇嫌手中英勇奪槍，挽救無數生命，他自己也身中多槍在醫院接受手術治療，艾哈邁德也首度透過外媒在鏡頭前發聲，他的移民律師透露現況。

根據衛報報導，土耳其公共廣播公司 TRT World發布了一段影片，影片中，在槍擊案中從奪槍拯救多人性命得43歲的敘利亞裔男子艾哈邁德，躺在醫院病床上接受治療，且在醫院不斷反覆檢查，他在病床上發聲，「感謝大家的付出，願真主賜給你們回報和平安」，他也希望能趕快回到家人身邊，坦言自己經歷了一段很煎熬的時刻，也請求自己最愛的母親為他祈禱。

艾哈邁德的父母表示，事發時艾哈邁德正在邦迪海灘和朋友喝咖啡，突然聽到槍聲。他們說，為了保護任何人，他不惜一切代價。決定奮勇上前，不在意任何信仰、國籍或背景。

父母提到，艾哈邁德在2006年來到澳洲後，他們與兒子始終分隔兩地，直到今年才一同來到澳洲生活，並透露兒子原先曾經是一名警察。

另據《雪梨晨鋒報》報導，艾哈邁德的移民律師伊薩(Sam Issa)週一晚間探望他時表示，他現在疼痛程度仍難已忍受，但他並不後悔撲向槍手。如果再來一次，他還是會這麼做。

律師表示，艾哈邁德的情況非常糟糕，先經過第一輪手術後處復原階段，左臂上被子彈擊中約五處，其中一顆子彈射入左肩胛骨後方，周一晚間尚未完全取出，他也擔心艾哈邁德會失去左臂，通常不會想到手臂中彈會造成如此嚴重的傷勢，但因艾哈邁德失血過多，傷勢比預期糟糕很多。

伊薩說，艾哈邁德在 2022 年獲得公民身份後，對澳洲社會感到相當感激。他非常珍惜這個社區，並且覺得作為社區的一員，他必須以身作則，做出貢獻。

在為艾哈邁德成立的募款網站，已募得逾170多萬美元，其中最大捐款者是川普金主、億萬投資大亨艾克曼（Bill Ackman），他捐了9萬9999美元，約台幣315萬元。

