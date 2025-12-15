澳洲槍擊慘案釀16死！總理召開緊急內閣會議 擬立即加強槍枝管制

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）。（圖／達志／路透社）

澳洲雪梨邦迪海灘日前爆發大規模槍擊，造成16人死亡，震驚全球。案件發生後，澳洲各州正在研議全面強化槍枝法規，其中包括僅允許澳洲公民持有槍枝執照。總理艾班尼斯（Anthony Albanese）週一下午召開緊急內閣會議，經各州州長及首席部長一致同意，決定立即採取行動，加強對槍枝持有與管理規範。

澳洲廣播公司報導，這次會中討論的改革方向包括加速建立全國槍枝登記制度、限制個人可持有的槍枝數量，以及進一步縮減合法武器的種類等。此外，各州與領地政府也被要求進一步評估，是否將澳洲公民身分列為申請槍枝執照的必要條件，並考慮運用更多刑事情資作為審核依據。

另一方面，聯邦政府同時著手研究加強槍枝進口管制，涵蓋3D列印技術、新型武器科技，以及可裝填大量彈藥的設備。新南威爾斯州州長明斯（Christopher Minns）與西澳州州長庫克（Roger Cook）將負責統籌跨州協調工作。

回顧案發經過，一對父子在光明節首日向聚集在海灘的猶太社群開火，造成16人死亡，其中包括一名10歲女童喪生。隨後，年長槍手當場被擊斃，其子則在警方戒護下住院治療。警方證實，該名父親持有合法槍枝執照多年，並擁有多把已登記槍枝。

艾班尼斯強調，澳洲在1996年亞瑟港慘案後建立的嚴格槍枝法，曾大幅提升公共安全，但面對新的安全威脅，有必要重新檢視並加以強化。他表示，政府已準備好推動進一步改革。與此同時，反對黨亦表態支持，強調若有需要，願意配合召回國會，確保類似悲劇不再重演。

