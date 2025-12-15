澳洲槍擊案已造成16人死亡 兩名兇手犯案被擊斃瞬間曝光

▲澳洲為重大死傷槍擊案降半旗致哀。

【記者 沁諠 編譯】澳洲邦迪海灘當地時間12月14日發生槍擊事件，目前已造成16人死亡。 15日早上，新南威爾斯警察局長在記者會上說，兩名槍手為父子關係，父親50歲，持有10年槍枝執照，在前一日與警方的交火中死亡。兒子24歲，傷勢嚴重。

在澳洲雪梨邦迪海灘槍擊案中，兩名槍手在人行天橋高處向猶太節慶人群掃射的作案畫面（上圖），以及路人奪槍、警方擊斃兇手的驚險瞬間，透過無人機和現場視訊在網路廣泛傳播，

目前犯案過程關鍵細節襲擊背景與目標一一曝光，事件發生於12月14日傍晚，正值猶太光明節慶祝活動，約2,000名猶太社區居民聚集在邦迪海灘。兩名黑衣槍手（父子關係）選擇海灘北端人行天橋作為制高點，向下方人群無差別掃射。目擊者稱槍手“像練習射擊一樣冷靜”，持續射擊約10分鐘，共發射50-60發子彈。

廣告 廣告

槍手使用栓動式步槍和霰彈槍，父親持有10年合法槍枝執照，獲准擁有6支槍。現場散落大量紅色霰彈槍彈殼，顯示其利用天橋地形實現遠距離精準殺傷。警方後續在附近車輛發現自製爆炸裝置，顯示攻擊計畫包含二次破壞。

無人機拍攝畫面警方擊斃過程，兩名槍手退至天橋繼續射擊時，一名警察隱藏在橋下樹叢中，從背後連開數槍擊中父親槍手（50歲）。其子（24歲）試圖還擊但被警方火力壓制，最終重傷倒地。

▲兇手遭警方擊斃

現場民眾情緒失控，部分群眾在槍手倒地後衝上天橋踢踹兇手頭部，高喊“打死他”，一度被警察誤認為襲擊者而遭壓制。 事件共造成16人死亡（含1名槍手），40人受傷，5人危急。死者年齡最小10歲，最大87歲。澳洲總理阿爾巴尼斯定性為「針對猶太社區的恐怖攻擊」。

儘管澳洲1996年推行嚴格控槍法案，但本案仍顯示暴露三大漏洞：合法槍枝數量從220萬支飆升至400萬支；

案發州新南威爾斯允許12歲兒童持槍、取消子彈購買上限；非法槍枝市場流通超26萬支，主要由犯罪集團操控。

針對猶太社區的恐怖攻擊，長期以來社會仇恨動因。以色列總統指控攻擊反映“澳洲反猶太主義浪潮”，數據顯示2023年當地反猶事件激增316%（日均近6起）。極右翼勢力與境外槍枝遊說集團勾結也被指助推暴力。（照片翻攝畫面）