澳洲槍擊案最新！父子血洗邦迪海灘奪15命 倖存槍手遭控59項重罪

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）周日（14日）發生駭人槍擊事件，一對父子在猶太節日「光明節」慶祝活動掃射，造成15名無辜民眾身亡，澳洲《時代報》（The Age）今（17）日更新案件最新進度，倖存的24歲槍手納維德（Naveed Akram）遭控59項罪名，包括15項謀殺罪及1項恐怖攻擊罪。

警方獲報趕抵現場，對2名槍手採取圍捕行動，納維德中彈後被捕，送醫搶救；阿克拉姆則被警方擊斃。（圖／翻攝自X）

納維德的父親阿克拉姆（Sajid Akram）在事發當下就遭擊斃，據《時代報》報導，納維德與警方交手時中彈陷入昏迷，於昨日甦醒。報導指出，納維德今日在律師陪同下，與警方對話。不過，他拒絕就其涉嫌參與槍擊事件接受偵訊。目前警方已對其展開59項控訴罪偵辦，其中包括15項謀殺罪及1項恐怖攻擊罪。與此同時，多達80名警員持續在邦迪海灘附近的庫吉郊區（Coogee）採集目擊者證詞。

廣告 廣告

這起槍擊案發生在14日晚間6時40分許，50歲的阿克拉姆與兒子納維德在澳洲雪梨邦迪海灘的坎貝爾大道（Campbell Parade）下車後，開始在海灘附近掃射。警方獲報趕抵現場，對2名槍手採取圍捕行動，納維德中彈後被捕，送醫搶救；阿克拉姆則被警方擊斃。

邦迪海灘槍擊案造成至少15人罹難，目前仍有21人在醫院接受治療。據路透社報導，這起攻擊事件是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊案件。

更多FTNN新聞網報導

雪梨邦迪海灘爆槍擊！超過50聲槍響百人急逃命 目擊者：至少10人倒地，到處都是血

雪梨海灘槍擊案新進展！車內搜出IS旗幟 警方懷疑：槍手恐已宣示效忠

澳洲近30年最嚴重槍擊！雪梨邦代海灘16死40傷 水果攤老闆肉身制伏槍手

