澳洲槍擊案英勇奪槍！水果店老闆負傷「善款破1660萬」 億萬富豪力挺豪捐
澳洲雪梨知名景點邦迪海灘（Bondi Beach）14日晚間發生重大槍擊事件，案發當時，一名43歲水果店老闆在混亂中徒手奪槍制伏嫌犯，雖因此中彈負傷，卻成功阻止傷亡擴大。全球民眾透過募款表達支持，如今為阿邁德設立募款專頁顯示善款已突破80萬澳元（約新台幣1660萬元），其中，美國億萬富豪艾克曼（Bill Ackman）更捐出9萬9999澳元（約新台幣208萬元）。
水果店老闆英勇壓制歹徒 遭槍擊負傷
澳洲雪梨知名景點邦迪海灘於14日晚間舉行猶太光明節慶祝活動時，突發大規模槍擊事件。根據外媒報導，43歲水果店老闆阿邁德（Ahmed al Ahmed）在案發當下，先躲在車輛後方觀察情勢，隨後趁隙衝向槍手50歲父親薩吉德（Sajid Akram）身後壓制，並奪過他手上的槍枝。
然而，阿邁德制服薩吉德後，隨即遭24歲嫌犯納維德（Naveed Akram）開槍擊中倒地，被緊急送醫接受手術。家屬事後透露，阿邁德手臂及手部中彈，共中了4至5槍，目前術後情況穩定，仍在醫院治療中。
市長盛讚「真正的英雄」 美國富豪霸氣豪捐力挺
新南威爾斯州長柯民思（Chris Minns）表示，因阿邁德的英勇行動，讓更多人得以倖存，稱讚他是「真正的英雄」。美國前總統川普也公開讚揚阿邁德是非常勇敢的人，認為他拯救了許多生命。
阿邁德的英勇行為獲得全球高度讚揚，民眾在募資平台GoFundMe發起募款，短時間內善款即突破80萬澳元（約新台幣1660萬元）。其中，美國避險基金經理人、億萬富豪艾克曼（Bill Ackman）更捐出9萬9999澳元，並透過社群平台X呼籲外界一同伸出援手。
更多鏡週刊報導
北海道地震警報解除？專家示警「注意7級以上強震」3可能情境曝光
下台2禮拜就回鍋？市長被抓包「賓館幽會已婚男」 才剛辭職又爆投入補選
憂濫權立法侵蝕民主 賴清德嚴正呼籲：即刻撤回違憲爭議法案
其他人也在看
雪梨海灘遭掃射 英雄徒手奪長槍 與槍手肉搏中2彈
澳洲雪梨知名旅遊景點「邦迪海灘」在週日下午重大槍擊事件，猶太光明節慶祝活動遭2名槍手掃射，至少16人罹難，過程中，一名路過現場的英雄，奮勇徒手奪槍，與槍手肉搏過程中，中了2槍，正在醫院手術，情況穩定。TVBS新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
影/徒手制伏雪梨海灘槍手！43歲水果店老闆身中2槍現況曝
英國廣播公司（BBC）報導，澳洲雪梨邦代海灘驚傳大規模槍擊，事發瞬間一名男子徒手制伏槍手、奪下武器的畫面在網路瘋傳。外媒...聯合新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
老翁路倒送醫…一查驚呆：已死18年！證實「他死而復生」家人反應超心寒
桃園市李姓男子多年前失蹤，2007年因家人尋覓未果，向法院聲請死亡宣告獲准；未料，時隔18年後，一名老翁路倒在台北市南港區路被發現送醫；警方確認身分後，發現竟然是已被法院「判死」的李男，聯繫家屬兄弟姊妹又拒絕出面處理身分及安置議題，後續由台北市政府社會局協助支付機構安置費用，恢復健保、申領社會津貼等權利，並向法院撤銷死亡宣告，可抗告。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
悚！40歲壯男突然倒下 醫驚揭「1病」釀禍：無感卻奪命
心房和心室是心臟的主要結構，其中心室若顫動會造成猝死。醫師劉中平表示，一名40歲外型壯碩的男子，因每分鐘心跳超過150次而就醫，男子平常沒有不適感，但在醫師看診時卻突然倒地，所幸緊急救回一命。他表示，這就是「心室頻脈」，是嚴重心律不整的疾病，有些患者可能心跳劇烈也無感，但此病相當致命，「民眾若發現心跳超過150次、持續30分鐘，就應儘速就醫。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
雪梨海灘血案 奪槍英雄手臂中彈送醫傷勢穩定
（中央社雪梨15日綜合外電報導）澳洲雪梨知名景點邦代海灘昨天驚傳槍擊事件，一位水果店老闆從後方擒抱歹徒，並徒手奪走槍枝。他的家人表示，他因手臂和手部中彈接受手術，目前正在醫院休養。中央社 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
澳洲邦迪海灘爆槍擊！2嫌掃射釀11死 大叔英勇奪槍網熱議「身分曝光」
澳洲雪梨知名旅遊景點邦迪海灘（Bondi Beach）在當地時間14日下午6點發生重大槍擊事件，當時現場正在舉辦猶太光明節慶祝活動，上千位民眾攜家帶眷到場同歡，未料竟遭歹徒闖入開槍掃射，造成11人死亡、29人受傷；警方表示，有1名歹徒當場被擊斃、另1名歹徒已被拘留。在事發當下，有一名43歲男子不顧安危奮勇上前壓制歹徒，成功奪槍，英勇畫面在網路上瘋傳，他的身分也曝光了。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發起對話
家屬發聲！雪梨槍擊他肉身奪槍阻傷亡擴大 猶太裔富豪霸氣豪捐
澳洲雪梨邦代海灘（Bondi Beach）14日發生大規模槍擊案。一名43歲水果店老闆阿邁德（Ahmed al Ahmed）徒手奪槍制伏槍手。阿邁德因手臂和手部中彈接受手術正在醫院休養，有民眾為這名「英雄」發起募款活動，美國猶太裔富豪阿克曼更捐超過200萬元新台幣獎勵他的義舉。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 10
好萊塢名導夫妻遭刺殺身亡！警方證實兒子涉殺害父母遭羈押
好萊塢影壇昨（15）日傳出震撼消息，曾執導《當哈利碰上莎莉》等經典作品的名導羅伯雷納（Rob Reiner），與妻子蜜雪兒辛格雷納被發現陳屍於洛杉磯布倫特伍德住家。警方隨後證實，兩人的32歲兒子尼克雷納（Nick Reiner）已遭拘留，並因涉嫌殺害父母而被羈押調查。自由時報 ・ 56 分鐘前 ・ 發起對話
湧千萬善款助澳洲奪槍英雄！與槍手背景巧合
[NOWnews今日新聞]澳洲雪梨邦迪海灘（BondiBeach）14日發生槍擊案，包含槍手在內，造成16死40傷。而一名白衣男子從兇嫌手中英勇奪槍，挽救無數生命，他自己也中了兩槍，網路上有人開設募款...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前 ・ 發起對話
情侶注意！「蛀牙真的會傳染」醫師揭接吻病真相 網友崩潰：禿頭也會
「接吻前該先問一句：有沒有蛀牙？」近日一則關於「蛀牙會傳染」的討論在社群平台掀起熱議，有醫學背景的網友分享上課內容後，意外引發大量網友震驚與恐慌。對此，醫師也出面說明，指出部分口腔疾病確實可能透過唾液傳播，但是否需要過度擔心，仍須回到醫學事實來看。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 發起對話
沒買過機票給老婆卻讓越籍小三搭商務艙 新竹富商尋二春GG了
年收入3百萬元且有千萬身價的新竹董姓人夫愛上越南妹，從未買機票給老婆出國的他，竟捨得讓小三坐商務艙，且合拍性愛合體裸照，妻子憤而求償，新竹地院法官發現董男離婚後第三天就火速與小三修成正果，判二人需連帶賠償80萬元。90年結婚，去年離婚的張女說，前夫董男於婚姻存續期間與越南籍陳女交往，於LINE通訊軟自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
有片／雪梨反猶濫射 奪槍勇漢「肩中5槍」 父母：他救人不分信仰
12月14日發生在雪梨邦迪海灘的槍手濫射猶太人活動屠殺案震驚全球，然而令人寬慰的是，一名水果店老闆阿美德（Ahmed Al Ahmed）奮勇奪下其中一名槍手的槍。這位英雄的父母來自敘利亞，他們接受澳洲媒體採訪表示，兒子當時只是應朋友邀請去喝個咖啡，看到在殺人的場景，就決定奮勇上前，完全不會管信仰國籍或背景。太報 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
30年前假身分來台產子 印尼女跨海爭遺產敗訴
麥姓印尼女子自稱30多年前以假身分到台結婚生子，子女今年過世後，她跨海爭遺產，提確認親子關係案，一審以程序不符駁回，二審也因未預納裁判費，抗告遭駁回。麥女主張1994年以假身分與陳姓男子結婚後生下子女，但子女戶籍生母登載為她的假身分姓名，影響她對子女遺產的繼承權，因此提起確認親子關係存在訴訟，由於陳自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
有片！雪梨海灘槍手掃射中 英勇大叔機警擒抱凶嫌奪槍
即時中心／徐子為、陳治甬報導澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）當地時間今（14）日下午約6時許（台灣時間下午約4時許），發生一起大規模槍擊案，釀多人傷亡，目前已知有12人死亡，包括1名槍手，以及至少29人受傷送醫，救護人員已到現場救治傷者。新南威爾斯州警局表示，本案的槍手有2人，其中1人已遭警方擊斃，另1名嫌犯則是受重傷命危，目前遭警方拘留。案發後，網上瘋傳一段勇敢大叔肉身制伏槍手的影片，掀起網友熱烈討論。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
歐客佬咖啡詐騙1／國際頂級咖啡莊園點名怒告 歐客佬「奧梨裝蘋果」還說謊
兩度以世界頂級咖啡莊園「Finca Sophia」的名義，在台大肆銷售天價藝伎咖啡豆，竟涉詐欺！台灣連鎖咖啡巨頭「歐客佬（Oklao）」與其上游採購商「黑金咖啡（Black Gold）」，近日被巴拿馬Finca Sophia莊園主、有「藝伎教父」之稱的Willem J. Boot公開踢爆「詐欺式銷售」，這場橫跨太平洋的國際糾紛，不僅重創歐客佬品牌信譽，台中地檢署已分案偵辦，將釐清業者究竟是「行政疏失」的單純誤標，還是蓄意將平價豆標成天價冠軍豆販售，涉及詐欺取財！鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 發起對話
台南挖坑達人？20萬放三角錐等你拿 他驚喊別動有陷阱
台南有民眾排領愛心便當時，發現三角錐上有一大疊現金足足有20萬，結果就有婦人好奇伸手碰，沒多久就有警察找上門，原來是陷阱，這放錢的男子被居民起底，就是今年三月在永康人行道曬600萬人。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 83
影/見不到最後一面！單親家庭少女殞命火場「爸爸是夜班保全」
新北市新莊區今（14日）凌晨發生16歲少女家中發生火災，逃不出去慘死在客廳的悲劇，據了解她是單親家庭跟爸爸相依為命，出事的時候當保全的爸爸正在值夜班，見不到女兒最後一面相當悲慟。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 16
涉貪2千餘元獲緩刑 清潔員上訴原因曝光
屏東宋姓男子自軍職退役，任職新園鄉公所清潔隊員期間，被控侵占報廢電腦等產品，經高雄高分院依貪瀆罪宣判緩刑，他指侵占報廢品僅2千餘元，但因褫奪公權導致軍人優惠存款受損，還要支付國庫15萬元，上訴要求從輕發落被駁回並定讞。判決書指出，自1994年11月10日起，至2021年3月2日退休為止，被告宋男任職自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
偵查佐餐廳聚餐遭店員圍毆濺血「少年隊跳針回應」警局長幫擦屁股曝真相
高雄市一名少年警察隊偵查佐於本月11日晚間與家人在鳳山區一間海鮮餐廳用餐後，竟在店外遭人圍毆受傷。警方昨（15）日進一步釐清案情，證實衝突起因並非外傳的債務或音量糾紛，而是該名偵查佐疑因酒後失言，在注意到同棟樓一間桌遊店時，脫口評論「這麼大的店怎麼沒人，沒荷官不如關了」，引發桌遊店員工不滿，遭4名員工追下樓圍毆，導致臉部受傷流血。高雄市警察局長林炎田證實該偵查佐「酒後言行失檢」，將進行究責。三立新聞網 setn.com ・ 45 分鐘前 ・ 發起對話
史上首位！馬斯克身價突破18.8兆元 擁SpaceX、特斯拉與xAI三大資產挹注
此一突破與馬斯克旗下太空公司SpaceX最新內部股權交易有關。消息指出，SpaceX在最近一輪內部股份轉讓中估值已達8000億美元，而馬斯克目前持有該公司約42%的股份，使他個人財富大幅提升。外界預期，若SpaceX於明年啟動首次公開募股（IPO），估值有望衝上1.5兆美元，屆時馬斯克...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 2