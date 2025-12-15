澳洲槍擊案英勇奪槍！水果店老闆負傷「善款破1660萬」 億萬富豪力挺豪捐

案發當時，一名43歲水果店老闆在混亂中徒手奪槍制伏嫌犯，因此中彈負傷。（翻攝自X）

澳洲雪梨知名景點邦迪海灘（Bondi Beach）14日晚間發生重大槍擊事件，案發當時，一名43歲水果店老闆在混亂中徒手奪槍制伏嫌犯，雖因此中彈負傷，卻成功阻止傷亡擴大。全球民眾透過募款表達支持，如今為阿邁德設立募款專頁顯示善款已突破80萬澳元（約新台幣1660萬元），其中，美國億萬富豪艾克曼（Bill Ackman）更捐出9萬9999澳元（約新台幣208萬元）。

水果店老闆英勇壓制歹徒 遭槍擊負傷

澳洲雪梨知名景點邦迪海灘於14日晚間舉行猶太光明節慶祝活動時，突發大規模槍擊事件。根據外媒報導，43歲水果店老闆阿邁德（Ahmed al Ahmed）在案發當下，先躲在車輛後方觀察情勢，隨後趁隙衝向槍手50歲父親薩吉德（Sajid Akram）身後壓制，並奪過他手上的槍枝。

阿邁德趁隙衝向槍手並壓制。（翻攝自X）

然而，阿邁德制服薩吉德後，隨即遭24歲嫌犯納維德（Naveed Akram）開槍擊中倒地，被緊急送醫接受手術。家屬事後透露，阿邁德手臂及手部中彈，共中了4至5槍，目前術後情況穩定，仍在醫院治療中。

市長盛讚「真正的英雄」 美國富豪霸氣豪捐力挺

新南威爾斯州長柯民思（Chris Minns）表示，因阿邁德的英勇行動，讓更多人得以倖存，稱讚他是「真正的英雄」。美國前總統川普也公開讚揚阿邁德是非常勇敢的人，認為他拯救了許多生命。

阿邁德的英勇行為獲得全球高度讚揚，民眾在募資平台GoFundMe發起募款，短時間內善款即突破80萬澳元（約新台幣1660萬元）。其中，美國避險基金經理人、億萬富豪艾克曼（Bill Ackman）更捐出9萬9999澳元，並透過社群平台X呼籲外界一同伸出援手。

