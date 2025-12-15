澳洲槍擊案釀16死！43歲穆斯林背後偷襲槍手 英勇奪槍不慎中彈

槍手躲在棕櫚樹後、靠近1座小型人行橋，不斷朝不明目標射擊。當時躲在停車場車輛後方的艾哈邁德突然衝出，從背後撲向槍手。（合成圖／翻攝自X平台／@AZ_Intel_）

在澳洲雪梨知名景點邦迪海灘（Bondi Beach）發生的猶太教光明節（Hanukkah）大規模槍擊案中，1名43歲2寶爸、水果店穆斯林老闆艾哈邁德（Ahmed al-Ahmed）挺身而出，冒著生命危險制服其中1名槍手，被各界譽為拯救無數生命的關鍵人物。

綜合外媒報導，事件發生在當地時間14日晚間約6時45分，當時超過1,000人聚集在邦迪海灘參加光明節慶祝活動。2名武裝攻擊者突然開火，造成16人死亡、數十人受傷。警方事後將此案定調為一起針對猶太社群的恐怖攻擊事件。

經多家媒體查證的現場影片顯示，其中1名槍手躲在棕櫚樹後、靠近1座小型人行橋，不斷朝不明目標射擊。當時躲在停車場車輛後方的艾哈邁德突然衝出，從背後撲向槍手，與其激烈扭打後成功奪下步槍，並將槍口指向對方，迫使槍手撤退至橋邊。

艾哈邁德與槍手激烈扭打後成功奪下步槍，並將槍口指向對方，迫使槍手撤退至橋邊。（合成圖／翻攝自X平台／@AZ_Intel_）

隨後，艾哈邁德將武器放置一旁，並高舉雙手，顯然是向警方示意自己並非攻擊者。然而，該名槍手之後又在橋上撿起另1把武器再度開火，另1名槍手也持續射擊，現場情勢一度極度混亂。

在制止槍手的過程中，艾哈邁德遭第2名槍手擊中2槍，分別傷及手臂與手部。他當晚緊急接受手術，目前仍在醫院接受治療。其家屬表示，艾哈邁德並無任何槍械使用經驗，事發當時只是單純到海灘活動，卻在危急時刻選擇挺身而出。

警方證實，2名攻擊者為1對父子，年齡分別為50歲與24歲。50歲的父親已在現場遭警方擊斃，24歲的兒子則在醫院接受治療，目前情況危急但穩定。當局已排除有第3名嫌犯涉案的可能性。

艾哈邁德的英勇行為引發澳洲與國際社會高度關注。新南威爾斯州（New South Wales）州長柯民思（Chris Minns）表示，艾哈邁德是「真正的英雄」，並直言正因他的勇氣，「今晚才有許多人能夠活著回家。」

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）也公開讚揚民眾在危難時刻挺身而出，稱這些行為展現了澳洲社會的勇氣與團結。

美國總統川普（Donald Trump）在白宮活動中形容艾哈邁德是「正面衝向危險、拯救許多生命的勇敢之人」。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）則在政府會議中表示，這是1名「穆斯林勇者」的行動，阻止了更多無辜猶太人遭到殺害，並向其致敬。

