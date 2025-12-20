澳洲槍擊案 14歲少女肉身護童

很難過這種事情、並非單一事件，上星期在澳洲雪梨的、邦迪海灘，也發生恐怖槍擊，15人死亡，明天澳洲將舉辦反思日，全國降半旗，也有許多人用自己的方式，比如點蠟燭，來哀悼罹難者。而這起事件，還有20多人受傷，其中一位、14歲女孩、達頓，大腿中彈。事發當下，她原本已經躲在長椅底下，但看到兩個幼童、毫無庇護，她沒有猶豫，衝出去、用肉身掩護他們，也因此受傷。現在她已經出院回家休養，再次回憶當下情景，他說，如果能用生命去拯救這些孩子，我就會這麼做，再次展現超齡的成熟風範。

拄著拐杖，14歲的少女達頓，緩緩走向燭台。她的大腿仍留有槍傷，但腳步已比幾天前穩定許多。達頓是雪梨邦代海灘槍擊案的倖存者之一。事發當天混亂中，她看見兩名孩子站在受傷的父母身邊。

達頓：「如果我能用生命，去拯救這些孩子，我一定會這麼做，所以我從長椅底下爬出來，從他們母親手中抱起孩子們，撲到他們身上，抱著他們念誦示瑪經。」

過程中，就連自己也遭到子彈擊中，但仍持續用身體掩護孩子。她說，槍聲沒有停過，恐懼卻沒有吞噬她。

達頓：「事發後 槍聲一直沒有停，我開始誦念示瑪以色列，我跟孩子們一起大聲念。」

事發後達頓在醫院接受手術，子彈順利取出，如今已返家休養。她拄著拐杖重新站起來，選擇把創傷轉化為力量。對於自己的勇敢事蹟，達頓不以英雄自居。

達頓：「我把所有的能量 所有的創傷，那些聲音與記憶，全都轉化為力量 讓自己變堅強，為身邊的人而堅強 成為那些，已無法再發光的人們的光，我不覺得自己是英雄，我覺得在那種情況下，大家都是英雄。」

