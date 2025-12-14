澳洲槍擊15死！白衣超人徒手奪槍 水果攤老闆中彈

澳洲雪梨著名的旅遊勝地邦迪海灘發生嚴重槍擊。（圖／路透社）





澳洲雪梨著名的旅遊勝地邦迪海灘發生嚴重槍擊，現場本來正在舉行「猶太節日光明節」的慶祝活動，兩名槍手連接在停車場與海灘的行人天橋上朝人群開槍。目前已經至少15人死亡、40人受傷。

澳洲這場恐怖攻擊槍擊畫面曝光，事發前不少民眾正在慶祝猶太節日。槍擊過後，一位白衣男子徒手制伏其中一名槍手，被外界大讚是「英雄」。

現場播放輕快音樂，民眾在海灘放鬆心情開心聊天，澳洲邦迪海灘，槍擊事件發生前畫面曝光，當時民眾正在慶祝猶太節日。

大批民眾加速狂奔，還有人跑到鞋子都掉了，槍擊案發生後，海灘陷入混亂。

邦迪海灘槍擊案目擊者：「我看到地上有大腦，就像你把大腦拿出來，放在地上就是這樣，腦漿都流出來了，血流不止。」

回到這起槍擊案，一名槍手拿著步槍，朝民眾連續射擊，一名白衣男子，從後方靠近槍手，撲上去的同時左手壓住對方槍枝，雙方陷入扭打，白衣男不到三秒奪下步槍，徒手制伏槍手。

徒手奪槍民眾親屬：艾哈邁德還在(醫院)裡面，他要做手術，我們希望他沒事，他是英雄，百分之百是位英雄。

大批警力展開蒐證與維安後，澳洲方面最新表示，兩名槍手為父子關係，50歲的父親身亡，24歲兒子重傷還在醫院治療，目前警方雖定調為恐攻，但詳細犯案動機，仍需調查釐清。

