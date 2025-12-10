澳洲正式禁16歲以下使用社群媒體 創全球首例

記者施欣妤／綜合報導

澳洲10日起，成為全球第一個禁止16歲以下兒少使用社群媒體的國家，包含不得使用TikTok、YouTube、Instagram和臉書等平台。

隨著各國對社群媒體影響兒少健康與安全的疑慮日增，澳洲的社群媒體禁令引起巨大關注。澳洲總理艾班尼斯表示「這是值得驕傲的一天」，而新法上路後，若平台業者未確實執行年齡驗證等措施，將面臨最高4950萬澳元（約新臺幣10.2億元）的罰款，而兒童與家長若違規，則不會受罰。

澳洲政府強調，這是為了保護年輕族群免受網路霸凌、心理健康受損等網路傷害，但部分專家也憂心，此舉將使弱勢青少年被迫遠離正常網路社群，走向更難監管的網路世界。

隨著社群媒體對年輕族群的負面影響增加，各國也開始祭出相關限制措施，例如英國今年上路的《線上安全法》，要求社群媒體對年齡設限，避免未成年使用者接觸有害內容。丹麥政府也在11月提案，擬禁止15歲以下兒少使用社群媒體，但允許父母給13至14歲兒少例外許可；丹麥國會多數政黨已表態將支持。而在義大利，14歲以下兒少註冊社群媒體帳號須獲父母同意；馬來西亞也宣布，將自2026年起禁止16歲以下者使用社群媒體。