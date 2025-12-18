澳洲民眾送別槍擊案最小受害者 總理承諾立法監管仇恨暴力

澳洲雪梨邦代海灘(Bondi Beach)日前發生大規模槍擊案，兩名槍手朝猶太「光明節」慶祝人群掃射，造成15人死亡，最年幼的死者年僅10歲，震驚全球。澳洲今天(18日)舉行悼念之際，總理艾班尼斯(Anthony Albanese)也宣布將強化對仇恨言論與暴力的監管。

法新社報導，大批群眾今天聚集在雪梨一座猶太殯儀館，陪伴這場槍擊案最小的受害者瑪蒂達(Matilda)走完最後一程。不少人特地穿上黃色衣服，手裡拿著蜜蜂圖案的汽球和玩具，象徵這名小女孩的中間名「蜜蜂」(Bee)。

當記者訪問現場人群時，部分民眾藉機表達對政府的不滿，認為政府本可做得更多。

25歲的葛洛佛(Jae Glover)表示：「我感覺這件事本來是可以避免的。反猶太主義在澳洲已經醞釀了2年多了。」

打造多元文化社會一直以來都是澳洲工黨政府關注的焦點。自2023年加薩戰爭爆發後，雪梨每個週末都舉行反以色列示威活動。但另一方面，政府也持續譴責反猶太主義。

總理艾班尼斯今天在記者會上表示，他與所有澳洲人一樣，對這起槍擊案感到震驚且憤怒，「我們顯然需要採取更多措施，來打擊這種邪惡之禍」。

艾班尼斯進一步指出，政府將尋求制定相關法律，降低對仇恨言論與暴力行為進行起訴的門檻；政府也將建立一套機制，專門監管發表仇恨言論的組織，並提高對這類行徑的處罰，同時簡化取消或拒絕相關人士簽證的流程。

澳洲當局已將這起案件定調為反猶太的恐怖攻擊，正針對涉案的父子檔槍手展開調查。據了解，兩人作案前曾前往菲律賓，但尚不清楚他們是否曾與當地的伊斯蘭國(IS)極端主義份子接觸。