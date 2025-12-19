澳洲海灘恐襲槍手曾赴菲律賓ISIS訓練營 總理公布改革移民政策方案

澳洲總理艾班尼斯周四公布五點計畫，承諾嚴厲打擊散播「仇恨、分裂和激進主義」的人。（圖片來源／維基百科）

澳洲雪梨邦迪海灘恐攻，兩名槍手是一對巴基斯坦裔父子，唯一存活槍手24歲的納維德（Naveed Akram），17日被起訴恐怖主義等59項重罪，包括15項謀殺罪，澳洲當局正積極追查國內是否有其他ISIS同夥份子。

澳洲媒體《9News》與英國《太陽報》報導，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanes）也宣布五點計畫，改革移民政策，包括新的加重仇恨言論罪名和拒絕簽證的權力，但細節尚不清楚。

50歲父親薩吉德．阿克拉姆（Sajid Akram）當場被擊斃，兒子納維德與極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）澳洲分支領袖有聯繫，父子涉恐怖組織車內現ISIS旗幟。

早年曾被澳洲安全情報組織（ASIO）監視6個月。澳洲警方表示，父子2人上個月到過伊斯蘭國（ISIS）勢力活躍的菲律賓生活，循相關方向展開調查。

槍手曾在「ISIS 訓練營」待一個月

路路報導，邦迪海灘（Bondi Beach）14日發生的攻擊事件，是澳洲29年來最嚴重的大規模槍擊案，已被當局視為針對猶太族群的恐怖主義行動展開調查。

製造邦迪海灘大屠殺、造成15人死亡的父子在發動血腥大屠殺發生前，曾在「ISIS 訓練營」待了一個月。

根據檢方調查，在行兇前，薩吉德和納維德曾經前往菲律賓，這是世界上最大的極端主義據點，為襲擊做準備，納維德已列入反恐部門的監控名單。

由於巴基斯坦裔阿克拉姆父子曾參加東南亞國家菲律賓的惡名昭彰ISIS訓練營，澳洲司法當局已對其他曾經參加過類似訓練活動的人展開重大調查。

警方消息人士告訴英國《每日電訊報》：「菲律賓有些地區非常危險，有訓練營之類的地方。自從2019年以來，這條路線已成為伊斯蘭國經東南亞進入菲律賓的慣用伎倆。」

早期情報顯示，阿克拉姆一家是「自我進化」為激進份子，但調查人員正在調查海外聯絡人是否可能最近強他們的觀點。

澳洲警方發動「阿爾克斯行動

去年，菲律賓在全球恐怖主義指數中排名第20位，位居全球相當危險國家之列，2024年記錄在案的恐怖攻擊事件為22起。

同時，澳洲列入「反猶太暴力和仇恨犯罪案件急劇增加」的國家名單中。

阿克拉姆一家返回澳洲幾週後，12月14日他們向一個約有1000名猶太人的集會開槍。隨後警方趕到，擊斃薩吉德，並重傷納維德。

本周一（12月15日）下午，澳洲警方發動「阿爾克斯行動」「Operation Arques」，調查父子槍手在住所附近的活動，包括他們最近在坎普西（Campsie）租住的一間合租房，並突襲已知同伙的住所。

薩吉德（Sajid）的持槍許可證於2015年獲得，而後於2020年續約，他持有合法槍支，擁有6支槍，這些槍支現已全部從邦迪犯罪現場和坎普西的住房繳獲。

內政部長有拒絕核發簽證的權力

內政部長湯尼·伯克表示，薩吉德於1998年持學生簽證抵達澳洲，而後於2001年轉為伴侶簽證，而納維德是澳洲出生。

消息人士透露，納維德此前曾被評估為「低級別」反恐風險，因為他在2019 年10月出現在一項調查的「邊緣」 。

澳洲總理艾班尼斯證實，納維德當時確實引起澳洲安全情報組織（ASIO）的注意，但只是因為他的人脈關係。

艾班尼斯周四公布五點計畫，承諾嚴厲打擊散播「仇恨、分裂和激進主義」的人，包括加強對仇恨言論的處罰，並賦予內政部長拒絕外國人簽證的新權力。

該報告還責成網路安全專員、反猶太主義特使和通訊部長在2026年初之前解決網路反猶太主義問題，包括可能制定新規則，來應對網路仇恨言論。

