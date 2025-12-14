澳洲海灘槍擊增至16死 「2槍手是父子」現場還發現爆裂物

澳洲知名景點邦迪海灘14號發生反猶太攻擊事件 ，包含一名槍手在內，目前死亡人數上升到16人，其中不乏兒童以及國際遊客，確認槍手只有2人，是雪梨當地的一對父子，政府將加強全國所有猶太場所警戒。這起事件也震驚國際，美國總統川普、以色列總理納坦雅胡都發聲譴責。

猶太「光明節」活動染血 現場發現2爆裂裝置

澳洲當局15號一早再度召開記者會，公布更多槍擊案的資訊，確認發起攻擊的只有2人，是一對住在雪梨的父子，分別是50歲及24歲，兩人合法持有6把槍，現場還發現2個爆裂裝置。

澳洲海灘節慶槍擊案 川普譴責反猶太攻擊

澳洲總理艾班尼斯痛斥，這起恐怖攻擊行徑邪惡，誓言追究到底；美國總統川普出席白宮的耶誕慶祝活動，也向邦迪槍擊受害者致哀，譴責反猶太攻擊。

以色列總理納坦雅胡則進一步發表電視演說，坦言攻擊令人震驚、但不意外，直言「反猶太主義是一種癌症，領導人保持沉默，癌細胞就會蔓延，採取行動它就會消退。」

以哈戰爭爆發後，澳洲多次傳出猶太場所遭縱火破壞，納坦雅胡表示自己早就警告過艾班尼斯，呼籲澳洲痛下決心，鐵腕打擊反猶太勢力。



澳洲猶太社區陷入哀痛，呼籲政府拿出作為，澳洲當局宣布加強所有猶太場所警戒，也以安全為由，暫時關閉猶太學校。

