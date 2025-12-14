澳洲海灘槍擊案上升至16死！槍手身分曝光

▲澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）14日發生槍擊事件，造成16人死亡40人受傷。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）14日爆發槍擊案，槍手持槍對海灘瘋狂掃射，目前已造成16人死亡與40人受傷，其中有多人命危。當地警方最新調查，掌握了這起事件的兩名槍手身分，竟是一對父子檔，這起案件也被官方定調為反猶主義襲擊事件。

根據路透報導，新南威爾斯警方周一表示，在邦迪海灘襲擊猶太社區的光明節活動的槍手，是一對父子檔，50歲的男子在現場被警方開槍擊斃，24歲的兒子重傷，目前在醫院治療當中；另據NBC報導，美國和澳洲三位高級執法官員透露，調查人員初步認定其中一名攻擊者為阿克蘭姆(Naveed Akram)。

這是澳洲近 30 年來最嚴重的槍擊事件，官方已定調這起事件是針對性的反猶太主義襲擊。一名目擊者告訴路透，襲擊發生的傍晚，天氣炎熱，海灘上擠滿了人，數百人沿著沙灘逃散到附近的街道和公園。警方表示，當時約有 1,000 人參加光明節（Hanukkah）活動。

警方稱，襲擊發生後，仍有 40 人在醫院接受治療，其中包括兩名傷勢嚴重但情況穩定的警員。罹難者的年齡介於 10 歲至 87 歲之間。

澳洲當局以及警方在案發之初曾調查是否有第三名嫌犯涉案，但他們表示，應只有兩名襲擊者參與了這起事件。警方仍在進行調查，並已在猶太社區增加警力。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）週一視察了事發現場，稱這次襲擊是「國家的黑暗時刻」，並表示警方和安全安慰正在徹底調查襲擊背後的動機。

艾班尼斯表示，「我們昨天所看到的是一種純粹的邪惡行為、一種反猶太主義行為、一種恐怖主義行為，發生在我們海岸的一個代表性地點」；他強調，「猶太社區今天正在承受痛苦。今天，所有澳洲人都張開雙臂擁抱他們，我們與你們站在一起。我們將採取一切必要措施來消除反猶太主義。這是一種禍害，我們將共同根除它。」

艾班尼斯提到，包括美國總統川普（Donald Trump）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在內的多位世界領導人已與他聯繫，他感謝他們的聲援。

川普週日在白宮的聖誕招待會上向邦迪襲擊案和羅德島布朗大學的另一起槍擊案的受害者表示哀悼時說：「在澳洲，發生了一起可怕的襲擊......很明顯，這是一起反猶太襲擊。」

