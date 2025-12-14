澳洲海灘槍擊案至少12死！ 英勇白衣男奪槍畫片曝光

澳洲雪梨邦代海灘14日發生重大槍擊，有目擊者拍下一名白衣男子衝向槍手，成功奪下武器的驚險畫面。。（圖／翻攝自Google Maps）





澳洲雪梨知名的邦代海灘（Bondi Beach）14日發生重大槍擊事件，警方已將此案定性為恐怖攻擊，造成至少12人死亡、近30人受傷，其中包含兩名警察。事件中，有目擊者拍到一名白衣男子勇敢衝向槍手，成功奪下武器，其英勇行為獲讚。

根據《路透社》報導，這起槍擊持續約10分鐘，連續數十聲槍響讓遊客驚慌逃散。有一段社群影片顯示，兩名黑衣槍手站在海灘上方的陸橋，並手持雙管霰彈槍朝人群射擊。另一段影片則拍到一名白衣男子悄然接近，迅速撲向槍手，經激烈扭打後成功奪下武器並將槍手逼退。勇敢行動獲讚揚「拯救了許多生命」。

廣告 廣告

該槍擊案發生在當地時間14日傍晚約18時40分，當時正值猶太社群舉辦光明節（Hanukkah）活動，現場約有1000名民眾參與。此案被認為是自2023年以來，因以色列與加薩衝突引發的一系列反猶太攻擊中最嚴重的一起。

新南威爾斯州警察局長馬爾·萊尼恩（Mal Lanyon）指出，兩名開槍嫌犯中，一人已當場死亡，另一人則傷勢危急。警方也證實，死亡人數已達到12人，有29人受傷送醫，其中包含2位警察，目前仍在調查是否有第三名嫌犯，並派遣拆彈小組檢查多處疑似自製爆裂物。

歐洲聯盟委員會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩（Ursula von der Leyen）透過社群媒體表示：「對邦代海灘的悲劇攻擊感到震驚，向罹難者家屬表達深切慰問。歐洲與澳洲及全球猶太社群站在一起，反對一切暴力、反猶與仇恨。」

目前，當地警方已逮捕兩名嫌犯，邦代海灘周邊持續警戒，事件原因與更多細節仍在調查中。警方呼籲民眾保持警覺並配合安全指示。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

新／澳洲海灘槍擊事件！槍手狂開槍 上百人逃竄畫面曝

塔利班逼13歲童處決殺人犯 「8萬人圍觀」全球震怒

女大生機場遭3男綁架性侵 翻牆求救住戶！警開槍逮人

