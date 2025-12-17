澳洲海灘槍擊案英勇阻抗凶手 罹難夫妻獲各界讚揚

（中央社雪梨17日綜合外電報導）在澳洲邦代海灘（Bondi Beach）大規模槍擊事件中喪生的一對已婚夫妻，因英勇試圖阻抗槍手而獲得高度讚揚。行車記錄器畫面顯示，他們在攻擊開始時曾與槍手搏鬥。

法新社報導，阿克拉姆（Sajid Akram）和其子納維德（Naveed Akram）14日晚間對海灘上猶太節日「光明節」（Hanukkah）活動群眾開槍掃射，造成15人死亡、數十人受傷。

行車記錄器畫面顯示，69歲的退休技工葛曼（Boris Gurman）將年長的攻擊者撲倒在地，試圖奪走他手中的長槍。

長年住在邦代的葛曼當時成功地握住阿克拉姆的武器並指向槍手，而葛曼61歲的妻子蘇菲亞（Sofia）衝向丈夫身旁支援。

據報導，阿克拉姆隨即取得另一把槍攻擊，導致這對夫妻最終遭槍擊身亡。

葛曼家族在聲明中表示：「最近幾天我們看到一段畫面，顯示波瑞斯（Boris，葛曼之名）在索菲亞支援下，試圖解除攻擊者的武裝以保護其他人。」

聲明指出：「雖然失去波瑞斯與蘇菲亞的痛苦無法減輕，但我們對他們的勇氣與無私感到無比驕傲。」

「這正是波瑞斯與蘇菲亞的為人，在危急時刻，本能且無私地伸出援手，幫助他人。」

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）指出，葛曼夫婦是「澳洲的英雄」。

他說：「我要向波瑞斯與蘇菲亞致敬。波瑞斯在恐怖分子下車時，主動攻擊其中一人…這也導致他們夫婦因此喪命。」

此外，水果攤販阿邁德（Ahmed al Ahmed）在攻擊中的英勇行為也獲得讚揚。畫面顯示，槍擊發生時，阿邁德在停放的車輛間躲避，隨後成功地從其中一名攻擊者手中奪下槍枝。

阿邁德與槍手搏鬥後肩部多處中彈，預計今天接受手術。（編譯：徐睿承）1141217