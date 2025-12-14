澳洲海灘爆槍擊掃射！死亡人數升至12人 總理： 針對猶太人的襲擊

澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）爆出槍擊事件，有2名槍手持槍朝民眾掃射，造成至少12人死亡、29人受傷。澳洲總理艾班尼斯稱這起事件是針對澳洲猶太人的蓄意襲擊。

綜合外媒報導，當天海灘上正在舉辦活動，慶祝猶太教光明節的第一天，新南威爾斯州州長明斯（Chris Minns）表示，「今晚，我們全體為澳洲的猶太社群感到無比悲痛。我能想像他們此刻承受著怎樣的痛苦，看著自己的親人在慶祝這個古老節日卻慘遭殺害。」

這起案件造成至少12人死亡，29人受傷。圖／AP Direct

新南威爾斯州警察總長蘭尼恩（Mal Lanyon）指出，包括2名警官在內的29名傷者已被送往雪梨地區各家醫院，槍手則是一死一傷，但警方正在調查是否有第三名嫌犯，另外警方還在海灘發現了一輛汽車，研判車內可能放置多個簡易爆炸裝置，已派出拆彈小組到現場處理。

對於這起案件，澳洲總理艾班尼斯也稱這次襲擊是「邪惡的反猶太主義行為」，並表示「我們的國家絕不容忍這種仇恨、暴力和恐怖主義，我明確表示，我們將徹底根除它。」

責任編輯／陳俊宇

