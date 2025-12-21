澳洲海灘血案凶嫌曾訪菲國 菲警：犯嫌曾去一家槍店
（中央社馬尼拉20日綜合外電報導）涉嫌在澳洲雪梨邦代海灘槍擊案中殺害15人的父子檔，案發前曾到菲律賓旅行，當局正追查兩人在當地的行蹤。菲律賓警方今天表示，有人看到犯嫌阿克拉姆曾去一家槍店。
澳洲反恐小組正在調查，犯嫌阿克拉姆（Sajid Akram）和兒子納維德（Naveed）是否在雪梨邦代海灘（Bondi Beach）槍擊案發前，曾在菲國南部民答那峨島 （Mindanao）與伊斯蘭極端分子會面，他們在那裡待了近1個月。
位於納卯市（Davao）的GV旅館（GV Hotel）員工本週告訴法新社說，兩人投宿28天，大多時間都待在小房間內，只在每天早上短暫外出。
納卯警方發言人德拉雷（Catherine Dela Rey）今天表示：「我們發現其中一人曾去槍店。」她又說，有人見到是50歲的阿克拉姆。
她指出：「我們繼續調閱監視器畫面，希望對他們到過的地點、可能接觸過的人，掌握更多訊息。」
目前調查細節仍未公開。菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Ano）昨天告訴媒體，兩人「絕無可能」離開納卯市參加訓練。
安約說：「他們外出一般是兩三個小時，最長8小時，但…這時間還不足以離開納卯。」
警方的調查也指出，市內有7家射擊場，兩人都未曾去過。
菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos）指責媒體報導，「誤導地將菲律賓描述為恐怖主義訓練熱點」。
小馬可仕昨天出席菲律賓武裝部隊建軍90週年活動時致詞表示：「多年來，我們堅決打擊恐怖主義網絡、保障社區安全，並維護得來不易的和平...這些努力因毫無根據的揣測而抹煞，這是無法接受的。」
菲律賓軍方表示，民答那峨的伊斯蘭聖戰士目前僅約50人，遠低於2016年的1257人。（編譯：紀錦玲）1141221
