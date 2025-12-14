澳洲海灘驚傳槍擊！2槍手掃射群眾奔逃

▲澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）14日發生槍擊事件，兩名槍手在海灘開槍掃射，現場爆出數十聲槍響，上百人急忙逃離。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）14日發生槍擊事件！兩名槍手下車後在海灘附近開槍，現場爆出數十聲槍響，上百人急忙逃離。

據CNN外媒報導，澳洲當地14日晚間6時40分左右，兩名男子從坎貝爾大道（Campbell Parade）下車後，在海灘附近開槍掃射，社群平台流傳的影片顯示，現場爆發數十聲槍響，大批在海灘遊玩的遊客，聽到槍響後四散逃難，場面相當混亂。

《雪梨先驅晨報》等澳洲媒體報導，現場有多人受傷，也拍到有人倒在地上，目擊民眾也驚慌說，「我看到至少有 10 個人倒在地上，到處都是血」。

▲澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）14日發生槍擊事件！兩名槍手下車後在海灘附近開槍。圖為急救人員將傷者抬上救護車。（圖／美聯社／達志影像）

現場已有大批警力到場，警方敦促居民避開該區域，建議現場群眾尋找掩護。有影片顯示，兩名男子被警察按倒在地，其中一名槍手被員警開槍擊中，警察正在實施急救。新南威爾斯州警方稍早透過聲明表示，已有2人落網。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，「我們注意到邦迪海灘目前存在安全隱患。我們敦促附近居民聽從新南威爾斯州警方的指示。」

澳洲猶太人執行委員會聯合執行長里夫欽（Alex Ryvchin）表示，槍擊事件發生時，海灘正在慶祝猶太光明節活動，該活動於日落時分開始，「這是猶太社區團結一心慶祝喜慶時刻的最佳體現。如果我們真的遭到了這種蓄意襲擊，其規模之大，是我們所有人始料未及的。這太可怕了」。

