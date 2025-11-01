澳洲海灘驚見「一戰士兵瓶中信」！內容曝光後代超激動

國際中心／杜子心報導



第一次世界大戰感覺距離現在很遙遠，不過在澳洲西南部的海岸，近日竟然撿到了一個來自一戰士兵的瓶中信。當地居民黛比‧布朗（Deb Brown）一家前往海灘清理垃圾時，發現一個厚重的「舒味思」（Schweppes）玻璃瓶，瓶中竟藏著兩封日期標示為1916年8月15日的鉛筆信件，由兩名準備前往法國參加第一次世界大戰的澳洲士兵所寫，布朗表示「我們清理海灘多年，從沒看過這樣的東西，那瓶子就像在等我們撿起來」。









橫跨108年的奇蹟澳洲海灘驚見「一戰士兵瓶中信」！內容曝光子孫超激動

兩封信件都是由準備前往法國參加第一次世界大戰的澳洲士兵所寫。（圖／美聯社影像提供）

這兩封信分別出自27歲的馬爾科姆‧內維爾（Malcolm Neville）與37歲的威廉‧哈雷（William Harley）。內維爾在信中向母親報平安，寫著「船上食物很好吃，我們快樂極了」；然而幾個月後他便戰死沙場。哈雷則在信裡寫給未來的拾獲者，說他把瓶子丟進「大澳大利亞灣」（Great Australian Bight），祝願對方「像我們此刻一樣安好」。哈雷歷經戰爭倖存返鄉，卻在1934年因癌症病逝。兩人在信件中的筆跡雖然因為潮濕而模糊，但依然清晰可辨，讓布朗撿到時驚訝不已。

橫跨108年的奇蹟澳洲海灘驚見「一戰士兵瓶中信」！內容曝光子孫超激動

信件即使經過百年仍然可以清楚識別筆跡。（圖／美聯社影像提供）

布朗依照信中地址上網搜尋，最終找到內維爾的侄孫赫比‧內維爾（Herbie Neville），以及哈雷的孫女安‧特納（Ann Turner）。赫比形容這起發現「令人難以置信」，而特納則激動表示，「那感覺就像祖父從墳墓裡伸出手，跨越時間和我們說話」。一名海洋學教授推測，瓶子可能只在海中漂流幾週，便被沙埋在岸邊，直到最近潮水侵蝕才重見天日。





