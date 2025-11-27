澳洲海灘2泳客遭鯊襲釀1死1傷 專家：一次攻擊2人很罕見

澳洲東海岸克勞迪灣國家公園（Crowdy Bay National Park）的凱利斯海灘（Kylies Beach）傳出鯊魚攻擊事件，2名男女一起游泳時遭鯊魚襲擊，女子不幸喪生，男子則重傷送醫。專家表示，鯊魚同時攻擊兩人的情況極為罕見。

澳洲一處海灘驚傳鯊魚攻擊2名泳客，不幸釀成1死1傷的悲劇。（示意圖／美聯社）

據美聯社報導，這起事件發生在27日清晨，地點是位於雪梨以北360公里的克勞迪灣國家公園。當地警局表示，襲擊發生地及其以北的海灘已無限期關閉，禁止游泳。

報導指出，當地時間早上6點30分，有人通報稱兩名20多歲的年輕人被鯊魚咬傷，緊急救援人員隨即趕往凱利斯海灘。當局拒絕透露傷情細節或攻擊發生的具體情況。「目前，我只能說他們彼此認識，當時他們正在游泳，然後鯊魚襲擊了他們。」

廣告 廣告

在救護車醫護人員抵達前，一名熱心路人在海灘上幫助了這對受害者，但女子仍不幸在現場死亡，男子則被直升機送往醫院，救護人員史密斯（Josh Smyth）表示，男子情況嚴重但穩定。

史密斯指出，路人的急救措施可能避免了雙重死亡事件。「我真的需要讚揚那位在海灘上為男性腿部綁上臨時止血帶的路人，這顯然可能救了他的命，並讓新南威爾斯救護車醫護人員能夠抵達並提供急救。」

當局尚未公布男女受害者的身分，媒體報導稱他們是歐洲遊客。警方表示，將與專家合作確定肇事鯊魚的種類。

佛羅里達大學鯊魚研究計劃主任兼國際鯊魚攻擊檔案數據庫管理員蓋文·納勒（Gavin Naylor）表示，單一鯊魚攻擊多人的情況極為罕見。「這非常不尋常。個別鯊魚攻擊就已經很罕見了，同一條鯊魚攻擊兩個人的情況並非聞所未聞，但非常罕見。」

延伸閱讀

火災「煙囪效應」加速毒氣擴散！專家：關門比濕毛巾更救命

傳下月將結婚！港勇消宏福苑殉職 IG滿滿與女友甜蜜照網淚崩

賠慘！承保宏福苑產險「中國太平」股價暴跌8% 恐理賠80億