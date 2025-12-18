澳洲海灘24歲存活槍手 遭起訴恐怖主義等59項重罪

新南威爾斯聯合反恐小組，正式起訴邦代槍擊案槍手，這是新南威爾斯省警方在網頁上最新貼文，也就是說，犯下邦代海灘槍擊案的24歲槍手納維德，正式遭警方送辦。

納維德在14日當日與父親一同作案過程中，被警方擊中、昏迷送醫，16日晚間甦醒，而他接下來將面臨的是，包括恐怖主義與15項謀殺罪在內59項重罪指控，預計22日透過視訊聆訊。澳洲總理艾班尼斯18日承諾改革槍枝法，並全面立法打擊仇恨言論。

澳洲總理艾班尼斯表示，「澳洲政府採納並全力支持反猶太主義計劃，我們已立法規範仇恨言論、仇恨犯罪、仇恨符號，禁止網路曝光。」

警方表示根據初步調查，包括案發現場發現的自製伊斯蘭國旗幟、納維德曾於2019年被情報單位調查，父子今（2025）年11月1日，曾前往菲律賓伊斯蘭主義的溫床、民答那峨島首府達沃，疑似接觸極端勢力，認定這是一起受伊斯蘭國ISIS煽動的恐怖攻擊。

父親薩吉德原籍在印度南部，1998年持學生簽證抵達澳洲，平時經營水果店，2015年起合法持有槍械許可證，登記擁有6把武器。兒子納維德則在澳洲出生，原為泥水工，案發前曾告知雇主，因拳擊受傷，無法工作至2026年。

喬治華盛頓大學極端主義研究中心主任維迪諾指出，「一般來說，受ISIS啟發而發動的攻擊，代表去執行攻擊的個人或團體，被ISIS宣傳下被消費，他們認同該組織及其使命跟目標，他們與該組織也沒有直接聯繫。」

也就是說槍手受ISIS宣傳影響，但並非直接接受指揮。國際社會多個領導人，包括歐盟執委會主席馮德萊恩、英國首相施凱爾等，均譴責反猶太暴力，並對罹難者表示哀悼。

