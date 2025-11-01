澳洲消防猛男來襲 台南特搜大交流

來台灣推廣「澳洲消防猛男月曆」參與慈善公益交流的10名澳洲消防隊員，1日特地參加台南市消防局的「特搜醫療組繩索訓練」，與台南市「頑繩」特搜隊及醫護人員，一同實際交流演練在高風險環境中，固定傷患及狹小空間接掛患者的救援技巧。

「澳洲消防猛男月曆」是澳洲消防長年推動的公益計畫，來台的10位消防員負責推廣消防慈善活動，募款所得收益全數捐贈兒童醫院、動物保育與社福機構，展現消防員在救災之外的溫暖與社會責任。10月30日在台東參與山域搜救演練後，1日到台南參與高風險環境救援演練。

廣告 廣告

參與演練的醫療組人員包括市立安南醫院、奇美醫院、奇美佳里分院等，模擬在災害現場為傷患提供即時醫療救護。

兩國特搜及醫療人員在台南市消防局新化訓練場，進行高風險環境中狹小空間接掛患者的救援技巧，雙方從如何結繩、綁定擔架、固定患者、接掛患者、升降接掛技巧、醫護救援等，從實際操作中，相互學習切磋，澳洲隊員全程上場操作，完全來真的，專業動作毫不含糊！

與澳洲消防員一同演練的台南特搜隊員張文富表示，澳洲消防人員在搜救接掛患者固定點強度的選用、繩索系統的架設方式，與台灣的搜救標準動作大致相同，安全及強度問題並不會因為兩地的距離而有改變或輕忽，對繩索及金屬器材的保護更是有相同的默契。

台南特搜隊員均表示，很高興有機會與澳洲猛男消防員一同「頑繩」，如果有機會，很期待與進行更深入的繩索切磋。活動結束雙方消防員開心合影留念，並互贈紀念品，展現「救援無界、情誼無國」的真摯交流精神。

消防局長李明峯表示，特搜隊持續訓練交流確保在各種複雜災難中都能迅速反應、拯救生命。未來將持續推動與各國救援單位合作，提升城市防災與救援。