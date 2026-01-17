澳洲混雙邀請賽謝淑薇參戰 遭地主組合擊敗無緣決賽

[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導

2026年澳洲網球公開賽表演賽事除了「一分」大滿貫之外，開幕周也舉辦了「混合雙打邀請賽」，其中台灣好手謝淑薇與去年溫布頓錦標賽男雙冠軍的英國名將凱許（Julian Cash）組成雙打組合，不過在第二場比賽輸給了地主組合「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios）和佩雷絲（Ellen Perez），無緣晉級決賽。

謝淑薇。（圖為2021年澳網／美聯社）

為表演性質的澳網「混雙邀請賽」，規則上是由6隊分成2組捉對廝殺，每場僅限10分鐘，獲得最多分的組合出線；兩組最多勝場且總得分最高隊伍，再進行壓軸決戰。

其中謝淑薇和凱許的組合在首戰以11：8 擊敗美國湯森（Taylor Townsend）／英國斯庫普斯基（Neal Skupski）的組合，不過在第2場面對地主組合「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios）和佩雷絲（Ellen Perez）時，開賽陷入落後，一路追趕之下，終場仍以8：12落敗，無緣決賽。



