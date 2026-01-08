澳洲熱浪來襲氣溫恐破40度 當局警告災難性野火風險

（中央社雪梨8日綜合外電報導）澳洲熱浪來襲，氣溫恐飆破攝氏40度，消防單位今天警告，數百萬澳洲民眾恐面臨「災難性」野火風險。地方官員也呼籲民眾準備疏散計畫。

法新社報導，澳洲東南部部分地區氣溫預測將飆破攝氏40度，恐助長2019至2020年「黑色夏季」（Black Summer）野火浩劫以來最危險的野火。

維多利亞州鄉村消防局（Country Fire Authority）局長赫弗南（Jason Heffernan）告訴媒體，維多利亞州部分地區火災危險等級已達到「災難級」。他強調，民眾所做的決定將攸關自身與家人的性命安全。

緊急管理專員（Emergency Management Commissioner ）維布許（Tim Wiebush）指出，高溫乾燥的風勢將助長野火，野火「無法預測、無法控制且蔓延迅速」。

維多利亞州代理州長卡洛爾（Ben Carroll）呼籲民眾做好疏散計畫。州內約450所學校明天將停課。

目前，消防人員正努力撲滅散布在維多利亞州與新南威爾斯州（New South Wales）的野火。其中，維多利亞州朗伍德（Longwood）與沃瓦（Walwa）附近的2場野火面積已超過3000公頃，並傳出至少2棟建物遭焚毀。

政府氣象預報員史卡利（Sarah Scully）警告，除了極端高溫，維多利亞州與新南威爾斯州預計還會出現「旱天雷」（dry thunderstorms）。這些旱天雷幾乎不帶降雨，卻可能因雷擊引發新的起火點。

動保團體表示，南澳州（South Australia）本週稍早傳出酷熱造成數百隻幼蝠死亡。

研究人員發現，自1910年以來，澳洲平均氣溫已上升攝氏1.51度，導致陸地與海洋的極端天氣型態日益頻繁。

隨著熱浪通過塔斯曼海（Tasman Sea），鄰國紐西蘭氣象單位也發布高溫警告，南島北部及東岸部分地區週末可能出現破紀錄高溫。（編譯：劉淑琴）1150108