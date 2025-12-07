澳洲男撿到暗紅色堅硬怪石！專家揭「超罕見真實來頭」：根本重大科學發現

澳洲一名男子撿到一顆暗紅色堅硬怪石，專家檢測後揭「超罕見真實來頭」：根本重大科學發現。圖／翻攝自YT影片

澳洲一名男子日前帶著金屬探測儀在墨爾本近郊尋寶時，意外挖到一顆又重又硬、外表呈暗紅色的奇特石頭。他原以為裡頭可能藏有黃金，便送往博物館進行鑑定，未料，專家檢測後發現，這塊石頭竟是一顆比金礦還要珍貴、形成時間早於地球本身，且擁有長達46億年歷史的稀有隕石，意外成為重大科學發現。

撿到「超硬石頭」 各種工具都砸不開

根據外媒報導，澳洲男子Dave Hole於2015年在昆士蘭省瑪麗伯勒公園發現一顆重達40磅（約18公斤）、暗紅色的石頭。由於當地曾因蘊藏金礦在19世紀掀起淘金潮，他深信這顆石頭裡可能藏有黃金。然而，他將石頭帶回家後，用鋸子、角磨機、鑽頭、鐵鎚等工具反覆嘗試，甚至浸泡酸液，石頭卻絲毫不受影響，連一點凹痕都沒有。

送博物館鑑定 竟是「46億年隕石」

在束手無策之下，Hole將石頭送至墨爾本博物館鑑定，才得知它根本不是地球岩石，而是一顆來自46億年前的隕石。地質學家Dermot Henry推測，這顆隕石可能源自火星與木星之間的小行星帶，被撞擊後脫離軌道，最終在不到200年前墜落地球。

罕見「H5普通球粒隕石」 比地球岩石更堅韌

Henry指出，這是一顆「H5普通球粒隕石」，在穿越大氣層時，形成如雕刻般的凹痕外觀，乍看與普通石頭無異，但其內部含有高密度的鐵與鎳，具強烈磁性，硬度遠超地球岩石，這項難得的發現也登上科學網站《Science Alert》。

廣告 廣告



回到原文

更多鏡報報導

爸媽都黃種人竟生出「金髮藍眼」混血娃！1原因成關鍵 網全羨煞：前世修了多大的福

2026世足主場旁驚見456袋「人體遺骸」！部分死亡不到1年 墨西哥最強毒團殘暴手段曝

「吃東西常嗆到」以為只是胃食道逆流！檢查後竟罹癌王 醫揭3症狀要小心