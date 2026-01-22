澳洲發聲挺台灣 兩岸駐澳大使掀筆戰





解放軍發動環台軍演，民主友盟國家紛紛發聲挺台，澳洲政府亦發表聲明，指責中共破壞區域穩定。對此中國駐澳洲大使肖千近日投書當地媒體《澳洲人報》，駁斥澳方批評中共軍演為「不明智且不可接受」的說法，要求澳方遵守「一個中國」承諾。

我國駐澳洲代表徐佑典立即在2天後於同一媒體發表文章，反駁肖千說詞。徐佑典在專文中直指，此次軍演為中共自2022年以來規模最大，並模擬對台灣主要港口進行封鎖，已經引起區域國家關切；台灣則作為負責任的民主夥伴，將致力強化國防預算及全民韌性，維護台海和平及區域穩定，並以不附帶條件方式深化與澳洲等理念相近國家的關係。

廣告 廣告

徐佑典在專文中直指，此台灣則作為負責任的民主夥伴，將致力強化國防預算及全民韌性，維護台海和平及區域穩定。（翻攝畫面）

徐佑典在專文中直指，此台灣則作為負責任的民主夥伴，將致力強化國防預算及全民韌性，維護台海和平及區域穩定。（翻攝畫面）

解放軍於2025年12月舉行代號「正義使命-2025」環台軍演，對台灣及週邊國家造成威脅，更引來國際友盟國家譴責。澳洲外交貿易部也發表公開聲明，指中共軍演造成破壞地區穩定並加劇區域緊張局勢的風險，強調分歧應透過對話解決，而非訴諸武力或脅迫，並強調澳方已向中方表達了關切。

對於澳洲外貿部的正式表態，中國駐澳大使肖千19日以《尊重事實，信守承諾，順應歷史大勢》為題投書當地媒體《澳洲人報》(The Australian)，將澳洲對台灣周邊軍演所做之聲明評為「不明智且不可接受」（inadvisable and unacceptable），更搬出「一個中國」舊調，駁斥澳洲政府「一個中國」的政治承諾，稱中方已就此提出交涉。

中國駐澳大使肖千投書《澳洲人報》，將澳洲對台灣周邊軍演所做之聲明評為「不明智且不可接受」，違背「一個中國」的政治承諾。（擷自澳洲人報》

中國駐澳大使肖千投書指控澳洲對台灣周邊軍演所做之聲明評為「不明智且不可接受」，違背「一個中國」的政治承諾。（擷自澳洲人報》

而我國駐澳洲代表徐佑典即隨於22日於同一媒體發表專文《有別於中國，台灣提供不帶任何條件的夥伴關係》(Unlike China, Taiwan offers a partnership without conditions)，駁斥肖千說法，強調此次軍演為2022年以來規模最大，並模擬對台灣主要港口進行封鎖，如果這不是區域關切，什麼才是？

除了說明一直以來台灣與澳洲的合作，徐佑典在文中指出，台灣始終致力維持台海和平及穩定，賴政府更持續尋求與北京對話，雖屢遭拒絕，台灣大門始終敞開。

徐佑典在文中表示，台灣並未進行大規模軍演，亦未模擬封鎖他國港口，台灣不在爭議水域衝撞船隻，沒有切斷海底電纜，更沒有發布侵占他國的兵推劇本。

對於中方屢屢「絕不原諒阻撓統一者」，並「提醒」澳洲必須顧及與中國貿易往來之利益，徐佑典也在文中表示，澳洲對此模式並不陌生，將高度警覺外國干預民主進程的作為，澳洲大眾更會對此做出判斷。（責任編輯：殷偵維）