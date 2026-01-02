澳洲百年糖廠轉型重生 化甘蔗殘渣為綠電

甘蔗是澳洲昆士蘭最重要的農作物之一。東北部沿海城鎮塔利更因為氣候暖濕多雨，適合種植甘蔗，多年來已經成為澳洲重要的產糖城鎮。塔利的居民有2500人，除了產糖還產香蕉。

澳洲昆士蘭糖廠生產經理愛德華茲形容，「從外面開車經過，這裡就像一間生鏽的大鐵皮屋，但裡面有很多機械設備，這是一個重工業的產業。」

每天清晨，巨大的煙囪早在人們起床前就始運轉。糖廠內，甘蔗的蔗梗在壓碎並榨取糖汁後會先去除雜質、再蒸發濃縮，接著將原糖結晶與糖蜜分離，整個流程耗時14小時。生產出的原糖，就運送到精煉廠進一步加工。

廣告 廣告

這座糖廠最早於1925年開始製糖，當時的塔利還是一個被雨林環繞的荒野小聚落，而且還靠人力砍甘蔗，因此早年引進不少外來移工，生活條件極為艱困。

澳洲塔利糖廠百年慶祝委員會主席馬加雷回憶，「一開始真的有點像蠻荒西部。在地銀行經理說過，最早期主要大街上曾同時發生23起鬥毆事件。」

澳洲作家庫克說：「人們都很強悍，為尋求更好生活而來的移民，一開始日子很苦，他們都撐過來了。」

屹立百年的糖廠不僅早已機械化，也開始發展觀光，現在是在地中小學校外教學必到之處。

澳洲校外教學學生表示，「真的很好吃，不過不能吃太多，因為真的很甜。」

但甘蔗製糖重要的是時間掌控。甘蔗收割下來要趕緊加工，否則糖分會開始流失。這樣的時間壓力不僅主導糖廠的工作節奏，更影響著小鎮的生活步調。

此外，塔利雖然是全澳洲降雨量最高的城鎮，但氣候變遷帶來的風險更威脅著甘蔗的收成，而國際糖價的波動也為經營帶來不少挑戰。

愛德華茲指出，「我們是價格接受者，不是價格制定者。我們都要看全球糖價的臉色，因此得有彈性，才能持續經營下去。」

糖廠在艱困環境中奮鬥了百年，也為這個小鎮帶來了堅韌。近來塔利糖廠開始利用榨完甘蔗後留下的纖維殘渣來發電。不僅足以供應廠內需求，還能將電力回送國家電網。

愛德華茲說明，「我們具備 28 百萬瓦（MW）的發電能力。在榨甘蔗期間，我們會持續把再生能源的綠電輸送到國家電網。」

雖然背負各種壓力，塔利糖廠依然努力支撐地方農業，為小鎮提供了穩定的就業與經濟，甚至塑造著人們的日常生活和他們的家族歷史，有如倒吃甘蔗，苦盡甘來。